Streiken: All norsk sementproduksjon stengt ned – kan gi store konsekvenser

Streiken som startet mandag morgen har allerede rammet mange tusen fagarbeidere innenfor ulike bransjer her i landet. En av de hardest rammede er sementbransjen, der landets eneste sementprodusent, Heidelberg Materials (tidligere Norcem) allerede fra dag én måtte stenge ned begge sine fabrikker.

– Streiken kommer til å lamme mange byggeprosjekter fremover, dersom den strekker ut over tid, sier kommunikasjonssjef Tor Halvorsrud i Heidelberg Materials til Byggindustrien, som først omtalte saken.

Advarer mot hamstring

Halvorsrud sier selskapet foreløpig har en nokså god beholdning av sement og at de fremdeles kan levere.

– Men leveringsdyktigheten avhenger av hvor lenge streiken varer, sier han til nettstedet.

Han anbefaler alle kunder å unngå hamstring, og handle på normalt vis.

– Vi har rimelig god beholdning av sement på våre terminaler, men mengden varierer litt fra sted til sted. Dersom man skal handle sement, så anbefaler vi kundene ta kontakt med sin lokale ansvarlige, sier Halvorsrud.

Og legger til at når streiken er over vil det ta ytterligere et par dager før sementproduksjonen vil være i gang igjen.

Rammer store deler av næringen

Sementproduksjon er langt fra den eneste delen av byggebransjen som så langt er rammet av streiken.

Onsdag snakket TU med flere tømrere i Skanska som streiket utenfor Regjeringskvartalet.

I Skanska er alle fagarbeidere i Oslo og Viken allerede tatt ut i streik og i Veidekke ble rundt 1200 av de ansatte tatt ut i streik mandag.

Totalt nå er rundt 22.000 fagarbeidere tatt ut i streik, og fredag trappes streiken opp.