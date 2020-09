Støyutsatt fisk har økt risiko for tidlig død

Menneskeskapt støy preger naturlige miljøer på landjorden verden rundt, fra kjøretøy til industriproduksjon. Men man slipper ikke unna støy under vann heller, der blant annet propeller antas å påvirke hvalenes sonar.

Forskere ved University of Cardiff i Storbritannia har sett nærmere på hvordan lyd under vann påvirker livet i det våte element, nærmere bestemt fiskens immunforsvar mot parasitter.

– Støyforurensing har vist seg å kunne føre til stress, hørselstap, endringer i oppførsel og påvirkning på immunitetssystemet. Men støyforurensingens påvirkning på motstand mot sykdommer har vært et forsømt tema, sier de.

Akvarieforsøk

I studien, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Royal Society Open Science, har forskerne testet ut påvirkning fra tilfeldige smell av hvit støy som er blitt spilt i akvarier for å finne ut hvor ømfintlig den populære akvariefisken guppy er overfor parasittinfeksjon.

En gruppe fisk ble utsatt for akutt støy som ble spilt i 24 timer. En annen gruppe fisk ble utsatt for støy over sju dager.

All fisk ble bedøvd og infisert med en parasitt, enten etter å ha blitt utsatt for støy, som i den første forsøksgruppen, eller under støyforsøket, som var tilfelle for gruppe nummer to.

En tredje kontrollgruppe ble også infisert med parasitt, men var plassert i et lydløst akvarium.

Langtidspåvirkning

Forfatterne bak studien fant ut at mens fisk som ble utsatt for akutt støy i en kort periode hadde høyeste sykdomstrykk over en 17 dager lang overvåkingsperiode etterpå, så var det fisken som ble utsatt for støy over lang tid, som hadde størst risiko for å dø tidlig.

Fisken som deltok i sjudagersforsøket, hadde større risiko for å dø etter 12 dager, sammenlignet med 14 dager for de to andre gruppene som deltok i studien.

– Ved å påvise den skadelige påvirkningen fra akutt og kronisk støy på samhandlingen mellom vert og parasitt, bringer vi mer bevis på bordet som viser at det er en kobling mellom støyforurensing og redusert dyrehelse, skriver forfatterne.

De legger til at konklusjonene kan gi konsekvenser for oppdrettsanlegg, der fisk er mer utsatt for parasitter.

Omfattende problem

Oppmerksomheten rundt helseproblemer knyttet til støy som skapes av menneskelig industri og transport, er økende.

Forskere ved Queen's University i Belfast utarbeidet i november i fjor en metaanalyse, basert på individuelle studier, som viser at støy påvirker amfibier, leddyr, fugler, fisk, pattedyr, bløtdyr og krypdyr.

Problemet er så omfattende, slo forskerne fast, at de tok til orde for at menneskeskapt støy må bli klassifisert som en stor global forurensningskilde.