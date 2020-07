Storutbygging på Ulven i Oslo

Kontrakten gikk til Team Veidekke DA, som består av Veidekke Bygg Oslo, Bravida Norge, LPO arkitekter, Erichsen og Horgen, Dr. techn. Olav Olsen og Landskaperiet Uleven Bolig AS, et datterseskap av Obos Eiendom.

Obos kjøpte i 2016 en 280 mål stor tomt.. Området ligger som en trekant mellom Økern, industriområdet mot Østre Aker vei og Ulvensplitten. Til nå har det vært mye lagerbygninger og lastebiler på området.

Ambisjonene til Obos er å utvikle tomten til grønne boområder med arbeidsplasser og butikker mellom boligblokkene. Planen er å ha omtrent like andeler bolig og næring.

På sine nettsider skriver Obos at prosjektet på Ulven skal ha en gjennomtenkt grønn tankegang, og at det er snakk om en fullstendig transformasjon som skal føre Obos videre inn i det grønne skiftet.

Ut over disse lovende, men vage formuleringene er det ikke gitt noen detaljer om hva det vil si. Kontrakten som nå er gitt inneholder også garasjeanlegg, så området er ikke planlagt som bilfritt.

De 182 leilighetene skal bygges på et felt som er kalt Ulven Vest, med kort gangavstand til Økern T-bane. Kontrakten er en totalentreprise. Veidekke skriver i en pressemelding at konseptet valgt for de første 342 leilighetene skal videreføres. Disse ble utviklet etter en innovasjonskonkurranse, som ble vunnet av Team Veidekke DA.