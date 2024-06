Levanger-bedrift skal montere Forsvarets nye stridsvogner

– Dette er den største kontrakten i selskapets historie, sier daglig leder Jan Marius Reppe i Ritek til NTB.

Etter at Norge i fjor gikk inn for å kjøpe 54 nye stridsvogner fra den tyske produsenten Krauss-Maffei Wegmann (KMW), ble det også åpnet for mulige tilbakekjøpsavtaler som norsk næringsliv kunne dra nytte av. Av den totale bestillingen på 19,7 milliarder kroner vil nå flere hundre millioner kroner finne veien tilbake til Norge. Ritek er i dag svenskeid, men er fra gammelt av tuftet på Forsvarets eget verksted for tunge kjøretøyer som ble lagt ned da Forsvarets virksomhet i Midt-Norge ble redusert for over 20 år siden.

Til avisa iLevanger har Riteks salgssjef Morten Minsaas tidligere antydet at en kontrakt om Leopard 2 vil beløpe seg til mellom 300 og 500 millioner kroner.

Forsvarsministeren Bjørn Arild Gram (Sp) var til stede da avtalen ble gjort kjent tirsdag morgen. Kontrakten ble inngått under et møte i Norsk-Tysk Handelskammer mellom Ritek og eierselskapet KNDS Deutschland i Oslo.

Blir knutepunkt

– Planen er at Ritek ikke bare skal skru sammen de norske Leopard-vognene, men også bli et nordisk knutepunkt for vedlikehold, reparasjon og oppgradering av den nordiske Leopard-flåten. Produksjonslinjen skal etter planen opprettholdes etter at de norske vognene er produsert, slik at Ritek kan fortsette å produsere vogner som skal eksporteres til andre land. Dette er positivt for både lokal verdiskaping og nasjonal beredskap, sier Gram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram var til stede da avtalen ble signert på arrangementet Norsk-Tyske Handelskammer i Oslo Militære Samfund tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

I mange år eide de ansatte i Ritek selv bedriften, men i 2019 ble de kjøpt opp av det svenske SES AB. De siste årene har de hatt en omfattende kontrakt om å bygge CV90 panservogner for det svenske forsvaret. Den tyske Leopard 2 som nå skal bygges i produksjonshallen i Levanger, er vesentlig større med 11 meters lengde og vekt på opp mot 55 tonn.

– Vi har en unik kompetanse på denne typen kjøretøyer. Det har vært litt dystre tider i området, så denne kontrakten er av mange hensyn veldig viktig, også lokalt, sier Reppe.

Ny produksjonslinje

Reppe forteller at staben på verkstedet i Levanger nå skal sendes på kurs i Tyskland mens en helt ny produksjonslinje settes opp. Han varsler også at det vil bli behov for nyansettelser i tiden framover.

– Vi går opp en divisjon med en slik ordre. Nå vil vi ha muligheten til å utvikle selskapet videre, og når vi er godt i gang, så vil det bli behov for kapasitet og en del nye ansettelser, sier Reppe.

Forsvarsministeren trekker også fram at plasseringen til det nye verkstedet i Midt-Norge er en strategisk god plassering med tanke på forsyningssikkerhet og Europas motstandskraft.