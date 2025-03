Bilder fra ulykkesstedet som blant annet gjengis på Sky News, viser en voldsom brann. En stor svart røyksøyle stiger opp fra skipene.

Også i en video gjengitt av Mail online kan det ses voldsom brann og røykutvikling.

Ifølge Sky News kolliderte det Portugal-registrerte konteinerskipet Solong med den USA-registrerte oljetankeren Stena Immaculate rett før klokka 11 norsk tid mandag.

BBC gjengir også et bilde som viser åpne flammer og stor røykutvikling fra de to skipene.

Kan frakte militært drivstoff

Det 183 meter store tankskipet skal være lastet med jetdrivstoff og ha ligget for anker da det ble truffet av det 140 meter lange konteinerskipet, skriver avisa Mirror.

Stena Immaculate ble i august 2023 tatt i bruk av det amerikanske selskapet Crowley Government Solutions, og innrullert i Tanker Security-programmet USAs myndigheter opprettet i 2021.

Programmet skal sørge for at det amerikanske Forsvaret er sikret drivstoff-forsyninger ved konflikter eller nødsituasjoner. Ifølge amerikanske transportmyndigheter er 10 tankbåter innrullert i dette programmet. Skipene er eid av private amerikanske selskaper, men skal kunne brukes til militære formål.

Gikk i livbåtene

Solong var ifølge VesselFinder på vei til Rotterdam i Nederland da kollisjonen fant sted. Årsaken er ikke kjent. Stena Immaculate var på vei fra Agioi Theodoroi i Hellas til Killingholme Storbritannia, ifølge Sky News.

Redningshelikopter, fly og flere fartøy er på vei til de to skipene, melder den britiske kystvakten.

Ifølge Mirror gikk mannskapet på begge de to fartøyene i livbåtene etter kollisjonen, som fant sted rundt 16 kilometer fra kysten.

BBC melder at 32 personer er bragt i land etter kollisjonen, og siterer havnesjefen i Grimsby. Begrepet som brukes i meldingen er «casualties», som kan bety både skadde og omkomne. Man skal imidlertid ikke ha full oversikt over tilstanden til de som er bragt i land. Flere fra mannskapene skal også være savnet.

BBC skriver imidlertid at de har snakket med Stena Bulk-sjef Erik Hanell, som sier at mannskapet på MV Stena Immaculate er bragt i trygghet, og at dette dreier seg om mer enn 20 personer.

Foreløpig er det ikke meldt om utslipp av olje fra de to skipene.