Stortingets byggesprekk blir behandlet før sommeren

I et brev til Stortingets kontrollkomité om den betente byggesaken går Stortingets presidentskap i rette med Riksrevisjonen. Saken skal behandles før sommeren.

Brevet fra presidentskapet ble oversendt kontroll- og konstitusjonskomiteen torsdag.

To dager tidligere rettet Riksrevisjonen skarp kritikk mot presidentskapet for håndteringen av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate, som nå er blitt minst 700 millioner kroner dyrere enn antatt.

– Bestrider konklusjonene

– Vi har i dag fått et brev fra presidentskapet som på alle vesentlige områder bestrider Riksrevisjonens konklusjoner og kommenterer dem. Det er et brev av en slik karakter at komiteen enstemmig har besluttet å oversende det til Riksrevisjonen for kommentar, sier kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap).

Riksrevisjonen slår i sin rapport fast at Stortinget brøt statens egne regler for anskaffelser, og konkluderte også med at den administrative ledelsen ikke har fulgt godt nok opp.

Samtidig er det klart at Stortinget vil gjøre ferdig sin behandling før sommeren, selv om tiden er knapp.

Behandles før valget

Begrunnelsen er at saken først og fremst angår det sittende presidentskapet.

– Saken skal avgis 15. juni, og komiteen har bestemt at den skal behandles i denne stortingsperioden, med sikte på behandling i plenum den 20., sier Kolberg.

Han viser til at komiteen nå jobber på høygir for å få ferdigstilt saken.

– Vi jobber nå med merknadene og sakens realiteter – at vi sitter med en overskridelse på 700 millioner, sier Kolberg.