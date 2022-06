Stortinget endrer oljeskatten

Tirsdag kveld kom innstillingen fra finanskomiteen. Der går et flertall av partiene – Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Venstre og KrF – inn for å legge om særskatten for oljebransjen til en kontantstrømskatt. Den nye ordningen skal gjelde allerede fra i år.

– På kort sikt vil dette gi næringen betydelige inntekter, sier Sps finanspolitiske talsmann Geir Pollestad. Han anslår at omleggingen vil gi oljenæringen om lag 45 milliarder kroner i redusert skatt i år.

– Men på sikt vil dette gi 7 milliarder mer i statskassen, sier Pollestad.

Omstridt

En kontantstrømskatt innebærer at det er selskapets kontantoverskudd i hver periode som skattlegges og at investeringsutgifter umiddelbart kan skrives av på skatten.

Endringen ble først foreslått av Solberg-regjeringen to uker før valget i fjor høst. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjorde kun små justeringer i forslaget før det ble oversendt til Stortinget.

Partier som MDG, Rødt og Fremskrittspartiet er kritiske til endringene – med vidt ulike begrunnelser. Mens MDG kaller omleggingen en «milliardfest for oljeindustrien», mener Frp at skatteforslaget vil føre til mindre oljeleting, færre arbeidsplasser og kutt i norsk velferd.

Ingen aspeløv

De nye skattereglene kommer på toppen av den midlertidige oljeskattepakken, som ble vedtatt under pandemien og gir utsatt skatt for oljeselskapene, samt et skattekutt på om lag ti milliarder kroner.

Høyre-leder Erna Solberg sa tirsdag at hun nå mener det var feil å innføre en så gunstig ordning med dagens oljepriser på over 120 dollar fatet.

Komiteen har imidlertid avvist et forslag om å avvikle ordningen.

– Et flertall ønsker å videreføre den. Det flertallet inkluderer Høyre, sier Pollestad.

Også flere innspill fra oljenæringen om justeringer i den nye skatteordningen er blitt avvist av komiteen.

– Det viser at vi ikke er noen aspeløv overfor oljebransjen, sier Pollestad.