Stortinget bevilger 3,1 milliarder til nye redningshelikoptre

Stortinget øremerker nesten 3,1 milliarder kroner til kjøp av nye redningshelikoptre i neste års justisbudsjett.

En samlet justiskomité stilte seg bak bevilgningen til helikopterinnkjøpet. Det blir også satt av 691 millioner til drift av redningshelikoptertjenesten. Pengene skal også gå til en tiltaksplan slik at dagens Sea King-helikoptre kan opprettholde beredskapen mens vi venter på de nye AW101-redningshelikoptrene, skriver Stavanger Aftenblad.

Det omfattende prosjektet omfatter 16 nye redningshelikoptre og to helikoptre til Sysselmannen på Svalbard, samt vedlikehold, logistikk, infrastruktur og drift.

Leverandøren er ilagt dagbøter på opptil 217.000 kroner per dag grunnet forsinkelser i leveransene. Per august var rammen for prosjektet snaut 11,7 milliarder kroner.

Opprinnelig skulle alle de nye helikoptrene være på plass i løpet av 2020, men da revidert nasjonalbudsjett ble behandlet i mai, ble fristen utsatt til første halvår 2021.