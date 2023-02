Stortap for Nel, minus 1,3 milliarder i 2022

Inntektene øker for Nel, men det gjør også underskuddene. Hydrogen-selskaper sliter fortsatt tungt med å tjene penger. I fjerde kvartal i fjor fikk selskapet et driftsunderskudd på 591 millioner kroner, mens omsetningen havnet på 414 millioner kroner.

– Vinner attraktive storskalaprosjekter

Selskapet opplyser i en børsmelding at salget av alkaliske elektrolysører økte med 337 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Nel trekker også fram kontrakter med General Motors Woodside Energy og Statkraft. Sjefen ser likevel ikke mørkt på situasjonen:

– Vi opplever et sterkt markedsmomentum og en høy ordreinngang, og vi ser for oss at denne trenden fortsetter fremover. Vi vinner nå attraktive storskalaprosjekter med solide marginer og håndterbare risikoprofiler, sier Nel-sjef Håkon Volldal i meldingen

– Ser betydelig markedspotensial

Han medgir likevel at selskapet har ulike kortsiktige utfordringer, som har ført til de dårlige økonomiske resultatene.

– Til tross for nåværende dårlige resultater ser vi et betydelig markedspotensial for tungt utstyr for drivstoff for hydrogen. Noen av de største energiselskapene i verden, som er Nel-kunder, har gjort langsiktige forpliktelser til å utvikle denne infrastrukturen, sier Volldal.