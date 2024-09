Det verste regnværet har gitt seg, men Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de fremdeles er i beredskap.

– Selv om nedbøren som kommer, ikke har samme omfang, så må det følges opp tett og løpende knyttet til vannmetning i jorda og vannføring i vassdragene, sier avdelingsdirektør Nils Karbø.

Opprettholder beredskap

Karbø sier det fremdeles er fare for flom og skred, og at veier kan bli stengt den nærmeste tiden.

– Statens vegvesen opprettholder skjerpet beredskap også i dagene framover. Det er løpende dialog og godt samarbeid med NVE, Meteorologisk institutt, politiet, nødetatene og øvrige veieiere, sier han.

I Innlandet er 18 fylkesveier stengt tirsdag kveld, melder Innlandet fylkeskommune. Tirsdag morgen var tallet på stengte veier 30. Ifølge fylkeskommunen kan noen av veiene bli holdt stengt i flere dager.

E6 både i Trøndelag og Innlandet skal også ha vært påvirket. Entreprenører har vært i sving flere steder for å drive opprydningsarbeid.

– Gjennom natta, på morgenen og utover dagen har mye folk og materiell vært i sving. Ikke minst er det gjort viktige forberedelser i forkant av nedbøren med befaringer og sjekk av stikkrenner og vannveier med mer, sier Karbø.

Jordskred og oversvømmelser rammer europavei

Helletunnelen på E6 på strekningen mellom Tronheim og Stjørdal ble stengt fra tirsdag morgen på grunn av store vannmengder, men kunne åpnes igjen i 15-tiden.

E6 ved Krekke i Ringebu er stengt i begge retninger grunnet jordskred. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen forblir veien stengt hele tirsdag, og en ny vurdering blir gjort onsdag klokka 11, ifølge Karbø.

Det har gått et 30 meter bredt jordskred over veien. Bilister bes om å kjøre riksvei 3 Østerdalen som alternativ rute.

Ettersom det fortsatt er mye nedbør i området, var opprydningsarbeidet utsatt til tirsdag ettermiddag, skriver Vegtrafikksentralen Øst på X.

– Alvorlig

Både E6 gjennom Gudbrandsdalen og Dovrebanen er fortsatt stengt på grunn av ras.

– Både E6 og Dovrebanen er nasjonal kritisk infrastruktur. Vi er opptatt av at det skal være farbart så mye som mulig. Ikke bare for lokalsamfunnet, men også for drifta av både Innlandet og Norge, sier fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund i Innlandet til NRK.

Dovrebanen stengt på grunn av ras

Dovrebanen stengt mellom Ringebu og Hunderfossen på grunn av ras og skader etter nedbørsmengdene de siste dagene. Prognose for åpning er onsdag klokka 12.

Det har også vært stengt mellom Moelv og Brumunddal, men denne strekningen er nå åpnet.

– Trafikken er i gang igjen, men du må fortsatt regne med forsinkelser, skriver Bane Nor.

Utfordrende værforhold gjorde at strekningen Brumunddal–Moelv ble stengt for togtrafikk. Ifølge NRK måtte en stikkrenne byttes ut.

Stengningen har påvirket toglinjene F6 mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen og RE10 som går fra Drammen til Oslo S og Lillehammer.