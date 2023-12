– Konflikten har spredningspotensial i mange retninger. Iran, som støtter mange av de ulike grupperingene, kan ha interesse av at denne konflikten holdes varm også utenfor Gaza, sier Støre til avisen.

Den siste uken har norske og en rekke andre nasjoners skip blitt angrepet i Rødehavet. Jemens Iran-støttede houthi-opprørere nekter å stanse angrepene til tross for at USA setter inn en internasjonal koalisjon for å beskytte skipene.

Norge sender ti stabsoffiserer til Rødehavet som skal bistå operasjonen, men Støre sier til VG at det ikke er planlagt å sette inn norske marinefartøyer.

– Det er veldig viktig at man nå blir enige om en våpenhvile og avslutter kamphandlingene, slik at temperaturen kan synke. Så må vi over i et politisk spor. Det vil igjen ha effekt på alle de andre arenaene hvor det er fare for spredning, sier statsministeren.