Støre: Norsk havvind blir konkurransedyktig

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG ble nylig enige om at staten skal subsidiere den første utbyggingsfasen av Sørlige Nordsjø II med 23 milliarder kroner, før inflasjonsjustering.

– Det å tro at dette kommer opp av bakken og når samfunnsmålene de skal, uten at fellesskapet stiller opp i startfasen, det tror jeg er naivt. Da skjer det ikke, sier Støre til Dagens Næringsliv.

Støre og Aasland forsvarer havvindmilliardene langs tre linjer: Klima, kraftbehov og industriutvikling. Statsministeren mener alle hans europeiske kolleger har havvind på dagsordenen.

– Vi legger til rette for viktig kraft for norsk industri, stabilitet og forutsigbarhet, muligheter til å kutte klimautslipp og til at leverandørindustrien kan satse internasjonalt. Vi trenger kraften, skyter Aasland inn.

Regjeringen mener den har et «realistisk siktemål» om at havvindmøllene vil være driftsklare innen 2030.