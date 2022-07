Jakten på havvinden som skal høstes med flytende plattformer er i gang, men det vil ta tid. Regjeringens nye ambisjon er å bygge opp en produksjonskapasitet på hele 30 GW og konsesjonene skal deles ut før 2040. Det er lenge til, og deretter vil det ta mange år før strømmen flyter i kablene fra havet.

Professor i marine konstruksjoner ved institutt for Marin Teknologi ved NTNU, Erin Bachynski-Polic arbeider med hva vi må gjøre for at denne gigantutbyggingen skal blir billigere og bruke så lite materialer som mulig. Slik det ser ut nå trenger en turbin som skal drive en 10 MW generator en flytende plattform på 4000 tonn. Det er mye står som skal anskaffes, sveises og så vedlikeholdes i flere tiår. Sannsynligvis er generatorkapasiteten doblet innen disse anleggene skal ut i sjøen.

På den positive siden kan vi masseprodusere de flytende anleggene. De trenger ikke spesialtilpasning slik som bunnfaste konstruksjoner må ha. Potensialet for kostnadsredaksjoner er også stort. Noen tror det er mulig å halvere prisen om vi legger forskerhodene i bløtt.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

