– Vi ser en økende interesse for fangst og lagring av CO 2 , både blant norske aktører og i landene rundt oss. Regjeringen viderefører satsingen på CO 2 -håndtering og Langskip, det største klimaprosjektet i industrien noensinne.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under åpningen av besøkssenteret til Northern Lights tirsdag.

Blant dem som hadde funnet veien til selskapets anlegg i Øygarden utenfor Bergen, var ambassadører fra Tyskland, Nederland og Belgia.

Skal lagre 1,5 millioner tonn CO 2

Northern Lights er en del av Langskip, det statlige prosjektet for karbonfangst og -lagring. Selskapet eies av Equinor, Shell og TotalEnergies, men 80 prosent av finansieringen av første fase av prosjektet kommer fra regjeringen.

Northern Lights skal ikke bedrive karbonfangst, men satser på transport- og lagring av CO 2 fra europeiske aktører. Anlegget på Kollsnes i Øygarden utenfor Bergen vil tjene som base.

På disse fundamentene skal seks tanker for lagring av CO2etter planen heises ned. Tankene måler to meter i diameter og er 35 meter høye, og vil komme inn til Northern Lights' anlegg sjøveien. Foto: Tia Karlsen

Selskapet begynner nå å nærme seg målstreken for fase én av prosjektet. Det betyr at de har inngått avtaler om å transportere og lagre 1,5 millioner tonn CO 2 årlig, fordelt på tre forskjellige aktører.

Sementgigant gikk på kostnadssmell

Sementfabrikken til Norcem i Brevik og avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo har lovet årlige leveranser på 400.000 tonn CO 2 hver. De resterende 800.000 tonnene vil komme fra Yara, som inngikk den første kommersielle avtalen med Northern Lights i august.

I februar ble det imidlertid klart at Norcems karbonfangst-prosjekt har gått på en kostnadssprekk på 850 millioner kroner.

– Vi trenger Norcem for å ha suksess. Hvis ikke de lykkes, betyr det at avkarboniseringen av hele sementindustrien tar et skritt tilbake, sier Børre Jacobsen, direktør i Northern Lights. Her foran besøkssenteret på anlegget i Øygarden. Foto: Tia Karlsen

I det ferske statsbudsjettet kommer det fram at regjeringen og Norcem fortsatt ikke har blitt enige om hvem som skal betale for kostnadssprekken, skrev E24 søndag.

Det kan stikke kjepper i hjulene for prestisjeprosjektet.

– Vi trenger Norcem for å lykkes

Utenfor besøkssenterets vinduer i Øygarden er anleggsarbeidet godt i gang. En kai der spesialbygde skip skal levere fra seg flytende CO2 fra europeisk industri, begynner å ta form. Fundamentene til de 35 meter høye tankene der CO2'en skal oppbevares, er ferdigstøpte.

– Vi er godt over halvveis med prosjektet nå, og ligger an til å bli ferdig med utviklingen av fase én i 2024, sier Børre Jacobsen, direktør i Northern Lights.

Både anlegget, leveranser av skipene og det tilhørende budsjettet er i rute, forteller han.

– Men for å starte i 2024, trenger vi også at Norcem er klare.

Besøkssenteret til Northern Lights skal ta imot gjester fra inn og utland med interesse for transport og lagring av karbon. Foto: Tia Karlsen

Å få avkarbonisert sementindustrien er helt sentralt for å nå klimamålene, sier Jacobsen.

– Vi trenger Norcem for å ha suksess. Hvis ikke de lykkes, betyr det at avkarboniseringen av hele sementindustrien tar ett skritt tilbake.

Gassrørene som Northern Lights har bestilt, bærer bud om selskapets ambisjoner videre. De er dimensjonert for å mer enn tredoble kapasiteten, til rundt fem millioner tonn flytende CO 2 årlig.

– Det er dyrt å være først

Hva det vil koste å frakte og injisere karbondioksid 2600 meter under havoverflaten i Utsira-feltet, er foreløpig usikkert.

– Det er dyrt å være først. Men noen må gå foran, og Norge har den tekniske kompetansen som skal til, sier Støre til TU.

– Vi vil aldri lykkes med dette uten en viss risiko. Da er det klokt å fordele ansvaret mellom statlige og private aktører, som vi har gjort her.

– Norcems karbonfangstprosjekt har kostet mer enn forventet. Kan regjeringen garantere for at prosjektet blir gjennomført?

– Norcem er kommet over halvveis med sitt prosjekt, og det er god kontakt mellom dem og departementet, svarer Støre.

Og legger til at han tror man kan komme frem til en løsning.