Støre avviser oljepress

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier ingen utenlandske ledere på klimatoppmøtet i Glasgow ba Norge om å slutte med olje og gass.

– Ingen tok det opp med meg, sier Støre til NTB på sidelinjen av Nordisk råds toppmøte i København.

Tvert imot får Norge anerkjennelse som en pådriver for fornybare energikilder og bevaring av regnskog, fastslår statsministeren, som reiste videre til den danske hovedstaden etter å ha deltatt på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow mandag og tirsdag.

Støre tar også norsk gasseksport i forsvar:

– Europa får 30 prosent av sin gass fra Norge. Den debatten som er her nå, også blant nordiske statsministre, er uroen for at man blir avhengig av Russland på gass. Det at Norge er med å levere gass til Europa, mens Europa trenger gassen på veien til det fornybare, det tror jeg er bra, sier Støre.

Han ser også store muligheter for Norge i produksjon av såkalt blått hydrogen, der naturgass omformes til hydrogen, samtidig som man fanger og lagrer frigjort CO 2 .

– Så får jeg ta til etterretning at noen hjemme i Norge er uenige i det. Men jeg møtte ikke den uenigheten der ute, sier Støre.