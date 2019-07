Storbritannia vil ha nullutslippsløsninger på alle nye skip fra 2025

Innen 2025 forventer britene at alle nybygg som skal ferdes i britiske farvann designes med mulighet for nullutslippsframdrift, og at nullutslippsskip allerede er i bruk.

Innen 2035 forventer de å ha en rekke maritime klynger som skal bidra til nullustlippsteknologi og infrastruktur. De forventer at det britiske skipsregisteret er viden kjent for å være miljøvennlig.

Og i 2050 er nullutslippsskip vanlige verden over, heter det i det britiske transportdepartementets plan for grønn skipsfart (Clean Maitime Plan), som ble lansert på torsdag.

Britene har pekt seg ut noen steder som blir viktige for utviklingen av teknologi for mindre utslipp fra skip. Illustrasjon: Det britiske transportdepartementet.

Målet er at det britiske skipsregisteret skal tiltrekke seg de mest miljøvennlige skipene og at den maritime næringen skal bidra til å nå målene om å gjøre Storbritannia klimanøytralt i 2050.

– Den maritime næringen er sentral i den britiske økonomien, men den må gjøre alt den kan for å redusere utslipp, bedre luftkvaliteten og hindre klimaendringer, sier maritimminister Nusrat Ghani i en pressemelding, hvor hun videre påpeker at planen åpner mange muligheter som kan gjøre Storbritannia til en global leder innen grønn teknologi.

Konkurranse for å finne nye løsninger

I planen setter de av en million pund (omtrent 10 millioner kroner) til en konkurranse for å finne nye løsninger som kan redusere klimagassutslipp.

Planen inneholder ingen nye forbud, men forslag til en rekke insentivordninger, blant annet at myndighetene skal vurdere hvordan offentlige anbud, subsidier og lisenser kan bli brukt for at mer grønn teknologi blir tatt i bruk.

De vil også støtte prosjekter som tar sikte på å redusere utslipp fra skip og støtte teknologi som gjør det mulig å overvåke og håndheve nye reguleringer av utslipp.

Halvering innen 2050

Maritimminister Nusrat Ghani (nummer to fra høyre) på et møte om havet og utslippskutt i forbindelse med Nor-Shipping tidligere i år. Foto: Arne Fenstad

Den britiske planen er i tråd med de internasjonale vedtakene som allerede er gjort. Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) vedtok i fjor at klimagassutslippene fra verdens skipsflåte skal kuttes til halvparten av hva de var i 2008 – og det skal skje samtidig som det blir flere skip. Innen 2030 skal utslippene ned med 40 prosent.

– Vi vet ikke nå akkurat hvordan vi skal klare ambisjonene. Det krever felles innsats på mange fronter. IMO vil være mer aktiv pådriver, både på forskning og utvikling av teknologi, alternative drivstofftyper og energibærere, sa generalsekretær Kitack Lim i IMO i et lengre intervju med TU tidligere i sommer.

Norge lanserte sin handlingsplan for grønn skipsfart i juni. I den heter det blant annet at innenriks skipsfart og fritidsbåter skal halvere sine utslipp innen 2030. Både Norge og Storbritannia har vært aktive pådrivere for å kutte utslipp fra skip gjennom FN og ordningen Global Compact.

Fornøyd næring

Sarah Kennedy, direktør i BMT Group og medlem i den maritime klyngen Mari-UK, er fornøyd med de britiske myndighetenes plan.

– Planen er et viktig steg mot en nullutslippsframtid for Storbritannia. Å komme dit blir ikke enkelt, men det vil være store muligheter og åpenbare utfordringer i alle deler av den maritime næringen, som representerer 40 milliarder pund (omtrent 400 milliarder kroner), sier hun i pressemeldingen, og påpeker at samarbeid mellom myndigheter, forskningsinstitusjoner og næringen blir viktig for å nå målene i planen.

Tim Morris, som leder UK Major Ports Group, går også god for planen.

– Planen er et verdifullt stykke arbeid som legger til rette for en ambisiøs vei framover mot en endring av Storbritannias maritime sektor, sier han.