− Norge har signert en ny avtale med Storbritannia, Belgia, Danmark og Nederland for å legge til rette for bedre samarbeid om internasjonal drift av autonome skip.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Landene skal samarbeide om hvilke krav som skal stilles til autonome skip når de operer utenfor nasjonale farvann, i påvente av internasjonalt regelverk. Spesielt innen utbygging av havvind, er det økende interesse for bruk av autonome skip, blant annet til inspeksjon og vedlikehold, mener departementet.

Tror på norsk marked

− Dette samarbeidet kan bidra til å etablere et nytt internasjonalt marked for norsk maritim næring. Norsk maritim næring ligger langt fremme i utvikling av autonome løsninger. Samarbeidet vil skape en arena for å videreutvikle effektive og sikre løsninger for autonom drift, og vil kunne spille en viktig rolle for våre maritime bedrifter i årene fremover, sier fiskeri- og havministeren Marianne Sivertsen Næss ifølge pressemeldingen.

Fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim mener avtalen handler om fremtidens sjøfart.

− Når flere store sjøfartsnasjoner går sammen om å tilrettelegge og forenkle driften av autonome skip, blir forutsigbarheten også større for den maritime næringen, sier Sørheim ifølge pressemeldingen.