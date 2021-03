Storbritannia har halvert klimagassutslippene: Havvind har spilt en nøkkelrolle

Britiske klimagassutslipp er mer enn halvert siden 1990. Det viser tall fra det britiske næringsdepartementet. Ved utgangen av 2019 lå utslippene 44 prosent under 1990-nivå. I koronaåret 2020 falt utslippene ytterligere, slik at de ved inngangen til 2021 lå 51 prosent under 1990-nivå, melder The Times.