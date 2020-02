Storbritannia fremskynder forbudet mot å selge bensin- og dieselbiler med fem år

Endringen kommer fordi eksperter sier det er for sent å innføre forbudet i 2040 dersom landet skal nå målet om tilnærmet null karbonutslipp ti år senere, melder BBC.

Det inkluderer å få fossilbilene vekk fra veiene, og da er salgsstopp et viktig skritt på veien. I tillegg til å fremskynde forbudet, utvides det til også å omfatte hybridbiler.

Selv om britene fremskynder forbudet mot nye fossilbiler med fem år, ligger de ti år etter Norge og Nederland, som har satt 2025 som mål. Danmark og Tyskland vil stanse fossilbilsalget innen 2030. I fjor ble det lagt fram forslag om samme frist for Irland.

EU trenger lovendring

TU har tidligere fortalt at det ikke er lov for medlemmer av EU å innføre nasjonale forbud mot salg av fossildrevne biler. Storbritannia er ikke lenger medlem av EU, og dermed ikke bundet av deres regler. Det er også ventet at EU vil diskutere lovverket.

Selv om den juridiske konklusjonen i dag er klokkeklar, kan lovene endres, understreker Elżbieta Bieńkowska, EUs kommisær for det indre marked.

«Frankrike, Spania, Storbritannia, Nederland og Irland har varslet om lignende planer om å forby biler med forbrenningsmotor i 2030/2040. Derfor vil jeg personlig gjerne ønske en debatt velkommen i ministerrådet, og den vil jeg med glede delta i», skriver hun til europautvalget.

Vert for toppmøte

Om mulig kan salgsforbudet komme enda tidligere, sier statsminister Boris Johnson. Han presenterte den nye tidsplanen på et lanseringsarrangement for FNs klimatoppmøte COP 26 i Glasgow i november.

– Å være vertskap for COP 26 er en viktig mulighet for Storbritannia og land over hele kloden til å trappe opp kampen mot klimaendringene, sa Johnson, som vil oppfordre andre land til også å satse på netto nullutslipp.

David Attenborough, som også deltok på arrangementet, sier det er oppmuntrende at regjeringen legger opp til et år med klimahandling.

– Det er opp til oss å presentere for verdens nasjoner hva som må gjøres. Tiden for det er nå, sa Attenborough.

Kritikk

Veien fram til toppmøtet i Glasgow kan bli vanskelig for statsministeren, som har sagt opp kvinnen han ansatte til å lede planleggingen og møtet. Claire O'Neill har kommet med kraftig kritikk av Johnsons klimapolitikk.

– Da du ba meg lede COP, lovet du å gå i front og spurte meg hva som trengs: «Penger, folk, bare si fra!» Dessverre er ikke disse løftene i nærheten av å bli oppfylt. På COP 26 har vi en sjanse til å fremme en ny global visjon for å redde klimaet. Du holdt løftet om å få brexit unnagjort. Vær så snill å få dette gjort også, skriver hun i et brev til statsministeren ifølge Financial Times.