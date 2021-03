Storbritannia åpner for leting etter mer olje og gass

Onsdagens kunngjøring av planen, kalt North Sea Transition Deal, har til hensikt å bidra til lavere klimagassutslipp fra landets energisektor.

Avtalen åpner for nye lisenser etter mer olje- og gassleting, men bare hvis letingen er i henhold til landets klimamål. Det er ikke satt noen sluttdato for utvinning av fossilt drivstoff fra Nordsjøen.

Skeptisk miljøbevegelse

Miljøbevegelsen kritiserer regjeringens kunngjøring og viser til at den kommer bare noen måneder før klimatoppmøtet COP26 skal holdes i Skottland. Fullstendig svikt i klimalederskapet, lyder kritikken fra Greenpeace.

Klimaorganisasjonen Energy and Climate Intelligence Unit kritiserer også regjeringens beslutning og kaller det en grov utelatelse å ikke sette noen sluttdato for utvinning av olje og gass i Nordsjøen.

Utslippskutt

Danmark, som er EUs største oljeprodusent i EU etter brexit, varslet i desember at landet skal stanse all letevirksomhet og olje- og gassproduksjon i Nordsjøen innen 2050.

Storbritannia har forpliktet seg til et mål om netto nullutslipp innen 2050. Samtidig er landets olje- og gassressurser i Nordsjøen av strategisk betydning, ikke bare for tilgang på energi, men også for jobbskaping og skatteinntekter.

Må halvere innen 2030

Samtidig ønsker regjeringen i London en massiv reduksjon i miljøkonsekvensene av olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen, siden utvinning der står for 3,5 prosent av landets klimautslipp.

Regjeringens kunngjøring onsdag tar til orde for at olje- og gassektoren må kutte halvparten av klimautslippene sine innen 2030, ved hjelp av en samlet investering på opptil 16 milliarder pund (188 milliarder kroner) fra regjeringen og sektoren selv.

– Klart budskap til verden

Utslippskuttene skal oppnås med å forsyne olje- og gassplattformer med fornybar energi, utnytte karbonfangst og -lagring, samt produksjon av hydrogen.

Regjeringen skal dessuten stanse finansiering av fossilbaserte energiprosjekter i utlandet fra 31. mars i år.

– Regjeringen sender et klart budskap til hele verden om at Storbritannia skal være et land med ren energi, sa energi- og næringslivsminister Kwasi Kwarteng onsdag.