Stoltenberg om Polen: Sannsynligvis forårsaket av ukrainsk rakett

– Våre innledende analyser viser at hendelsen sannsynligvis var forårsaket av ukrainske luftvernraketter som ble avfyrt for å skyte ned russiske raketter, sier Stoltenberg.

– Men la meg være tydelig: Dette er ikke Ukraina sin feil. Russland har det fulle ansvaret mens de fortsetter med sin ulovlige krig, legger han til.

Stoltenberg sier også at eksplosjonene i Polen viser at krigen i Ukraina fortsetter å skape farlige situasjoner og understreker at det er den russiske presidenten, Vladimir Putin, som har ansvaret for krigen.

– Det skjedde samtidig som Putin lanserte en ny bølge rakettangrep på ukrainske byer, som rammet infrastruktur og sivile ukrainske mål. Det er i seg selv en farlig situasjon, sier Nato-sjefen.

Han sier at det er er ingen indikasjoner på at Russland planlegger militære angrep mot Nato, ei at eksplosjonen i Polen er et resultat av et overlagt angrep.

Nato-sjefen bekrefter at Polen ikke har bedt om artikkel 4-møte.

– Vi ble bekymret da vi fikk meldingene i går og først og fremst lei oss for at det var to dødsfall, svarte Stoltenberg.

Han forsikrer samtidig om at Nato er forberedt på håndtere slike situasjoner på en måte som hindrer videre eskalering.