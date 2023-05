Stoltenberg om opplæring av ukrainske piloter: – Det er helt riktig

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, sier det er helt riktig å starte opplæring av ukrainske piloter i F-16-kampfly.

– Det er helt riktig å starte trening av piloter. Krigen trekker ut. Vi må forberede oss på at den vil vare lenge. Det sender et signal om at Nato-land vil støtte Ukraina lenge, sier Stoltenberg til NRK.

I forrige uke åpnet USAs president Joe Biden for at G7-landene kan gi kampfly til Ukraina, i tillegg til å love opplæring for ukrainske piloter i håndtering av F-16 kampfly.

Neste uke er det Nato-møte i Oslo, der alle utenriksministrene i medlemslandene skal samles. Krigen i Ukraina er høyt på agendaen, og Stoltenberg er tydelig på at det er viktig å fortsette å hjelpe Ukraina med militær støtte.

– Vi støtter dem når det går bra på slagmarken, men også når det går dårlig. Vårt politiske ansvar er å være der i gode og dårlige dager for ukrainerne, sier han.

Ukrainske piloter får nå opplæring i bruk av kampfly av typen F-16 i Polen og flere andre land, opplyser EUs utenrikssjef Josep Borrell.

– Jeg er glad for at treningen av piloter for F-16 er startet i flere land. Det vil ta tid, men jo før jo heller, sa Borrell under et forsvarsministermøte i Brussel tirsdag.

På spørsmål om hvilke land treningen alt er i gang, svarte Borrell «for eksempel Polen».

Forsvarsdepartementet i Warszawa ønsket tirsdag ikke å kommentere opplysningen.

USAs president Joe Biden ga i forrige uke grønt lys til å gi ukrainske piloter opplæring i bruk av amerikanskproduserte kampfly.

Ukraina har lenge bedt om å få slike fly fra Vesten, men har ennå ikke fått tilsagn om dette.