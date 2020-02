Stjal solcellepanel fra fyrlykt

– Tyver har rett og slett skrudd ned hele panelet og klipt kablene, sier regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen, til Kystverkets egne nettsider.

Han synes det er trist at noen stjeler utstyr som vi bruker til å forebygge ulykker til sjøs. Nå må sjøtrafikken må klare seg uten dette sjømerket en stund, i den mørkeste tida på året.

Kystverket fikk melding om at fyrlykta var ute av drift, men da tilsynslaget kom til stedet viste deg seg at solcellepanelet var stjålet.

Har ikke høy effekt

Fyrlykta inngår i merkingen av leia mellom Loppa og Sørøysundet i Finnmark. Hvert år skjer det om lag 4300 passeringer forbi den. Kystverket skriver at installasjonen ikke har trengt tilsyn på lenge, men at tyveriet må ha skjedd i løpet av den siste måneden. Tyveriet vil bli anmeldt.

Regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen. Foto: Marianne Henriksen

– Jeg håper vedkommende kjenner på at dette kanskje ikke var det riktige å gjøre. Kystverkets solcellepaneler er for øvrig spesialtilpasset vårt installasjoner. De er ikke av en type med høy effekt, så det vil ikke være et lønnsomt tyveritokt å stjele Kystverkets solceller, sier Hansen.

Kystverket eier og drifter rundt 21.000 sjømerker langs kysten, med og uten lys.

Solcelledrift erstatter dieselaggregat

TU har tidligere skrevet om at Kystverket tar i bruk stadig mer solcellepaneler og batteripakker, noe som gir bedre oppetid og mindre vedlikehold av anleggene.

Solcelledrift erstatter både dieselaggregat og sjøkabler. Det finnes 2000 fyrlykter av den typen som står på Karken.

Kystverkets tilsynslag som opererer området fra russergrensen til Harstad, skal nå skaffe nytt solcellepanel og nye låser. Lykta skal også skiftes til et nytt type sjømerke.

– Tyveri og hærverk på slike navigasjonsinstallasjoner er heldigvis ikke noe vi opplever ofte, sier Hansen til Kystverkets nettsider.