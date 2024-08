Still strenge miljøkrav til forsvarsindustrien

Europa står overfor et akutt behov forforsvarsmateriell, etter flere tiår med nedbygging av lagre og produksjonskapasitet. Dette skaper et presserende behov for å styrke forsvarsberedskapen i Europa. Norsk forsvarsindustri øker sin produksjon for å imøtekomme etterspørselen og Norge skal ved den nye langtidsplanen over de neste 12 årene sørge for investeringer på over 1600 milliarder kroner.

Administrerende direktør i Chemring Nobel, Helge Husby. Foto: Privat

Forsvarsindustrien står dermed overfor store utfordringer, men også muligheter. Vi skal mangedoble produksjonen i årene fremover for å styrke både norsk og europeisk forsvarsberedskap. Den gode nyheten er at dette ikke trenger å skade klima og miljø, tvert imot.

Grønn omstilling, en katalysator

For at denne omstillingen skal foregå på ansvarlig vis må myndighetene stille krav til oss. Kravene kan gjerne være strenge, så lenge de er realistiske og kunnskapsbaserte. Slik kan forsvarsindustrien bli en katalysator for innovasjon innen grønn produksjon.

Etter utbruddet av fullskala krig i Ukraina, har vi riktignok sett eksempler på midlertidige økninger i miljøavtrykket fra forsvarsindustrien. Myndighetene i flere allierte land ba innstendig om økte leveranser, og produksjonen ved eksisterende anlegg ble derfor skrudd opp.

Langsiktig økning i produksjon innebærer imidlertid ofte etablering av nye produksjonslinjer og nytt utstyr. Dette byr på muligheter til å tenke nytt omkring løsninger og bruk av ny teknologi.

Renseteknologi kan redusere utslipp til vann og luft, og i noen tilfeller kan utslipp praktisk talt elimineres. Energiforbruket kan effektiviseres, og samarbeid med energiprodusenter kan sikre tilgang til mer grønn kraft. Det kan etableres løsninger for utnyttelse av overskuddsenergi, eksempelvis spillvarme.

Sirkulærøkonomi kan utnyttes i mye større grad. Et eksempel er det som gjerne kalles restverdistrømmer – biprodukter som tidligere har blitt regnet som avfall. Eksempler fra vår egen produksjon er eddiksyre, som blant annet kan erstatte etanol i produksjon av biogass. Andre restprodukter kan benyttes i produksjon av gjødsel eller til jordforbedring. Med bevisst bruk av moderne teknologi, kan utslipp renses, energiforbruk reduseres og restverdier utnyttes.

Kompetanseutnyttelse

Kompetanse, forskning og utvikling er stikkord for å lykkes med å styrke forsvarsindustriens miljø- og klimaprofil. Mange av oss har sterke faglige utviklingsmiljøer internt, men vi må også knytte oss opp mot ledende eksterne forskningsmiljøer med spisskompetanse på grønn teknologi. Og vi må ha samarbeid med utdanningsinstitusjoner for å sikre tilgang til kompetent arbeidskraft.

Norge har lange tradisjoner innen avansert produksjon, ikke minst fra offshore-industrien. Vi kan gjøre enda mer for å knytte oss sammen i kompetanseklynger for å utnytte våre komparative fortrinn og utvikle nye bærekraftige løsninger. Vi må gripe mulighetene og se fremover.

På noen områder kan det vurderes å balansere belastninger på miljøet gjennom økt vern. Arealnøytralitet innebærer at bedrifter bidrar til langsiktig vern av arealer med tilsvarende omfang i nærområdet.

Grønn kampkraft

Gjennom god dialog med myndighetene, samarbeid med fremragende forskningsmiljøer og ved stadig å utfordre oss selv til å finne nye løsninger, kan forsvarsindustrien bli et lokomotiv for grønn innovasjon. Den nye langtidsplanen for Forsvaret byr på en rekke muligheter og gir industrien en grad av forutsigbarhet. Ved en felles satsing på bærekraftig produksjon og innovasjon kan Norge bli en sentral aktør i europeisk forsvarsindustri.

Vi trenger å bli utfordret av anskaffelsesmyndigheter og politikere. Still strenge, men realistiske miljøkrav, og vi vil levere. Da får vi både bærekraft og kampkraft.