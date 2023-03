Sterke protester mot vindpark nær elefant-reservat i Sør-Afrika

Planer om å bygge en vindpark med over 200 turbiner nær et elefant-reservat i Sør-Afrika, blir møtt med sterke protester.

Sør-Afrikas miljøverndepartement ga nylig grønt lys til bygging av vindparken i nærheten av Addo Elephant National Park sør i landet.

Reservatet er i dag hjem for over 600 elefanter og er landets tredje største naturpark.

Beslutningen har opprørt turoperatører og miljøaktivister, som William Fowlds. Han driver en turisthytte i området og frykter at vindparken vil ødelegge for safariturister på leting etter urørt natur og ville dyr.

– Det er katastrofalt, sier han.

– Vi er ikke vindkraftmotstandere, men om man plasserer vindparker i et område som har stor miljømessig verdi og stor verdi for økoturisme, skader man både lokalmiljøet og dem som lever her, sier han.

Sør-Afrika dekker i dag rundt 80 prosent av energibehovet ved hjelp av kullkraft, noe som fører til store utslipp av skadelige klimagasser. En overgang til vindkraft er en sentral del av myndighetenes forsøk på å få ned utslippene og leve opp til sine internasjonale forpliktelser.