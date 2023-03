Den siste uka har olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vist til behovet for et nytt «kunnskapsgrunnlag», og til muligheten for å finne «avbøtende tiltak» i Fosen-saken.

Nå sier kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth i Fosen Vind til NRK at en mulig løsning kan være å utstyre alle vindmøllene med kameraer og bevegelsessensorer, i en såkalt «dynamisk løsning».

– Dette kan være ett av mulige tiltak, men vi vil ikke forskuttere utfallet av denne prosessen, skriver Fuglseth i en epost til kanalen.

Det samme sier statssekretær Elisabeth Sæther (Ap):

– Olje- og energiministeren har nevnt periodevis stans av vindturbiner som et av flere tiltak som kan være aktuelle. Nærmere detaljer rundt dette og andre mulige tiltak er noe som må ses på i utredningsprogrammet.

Deleierselskapet i Fosen Vind, Aneo, bekreftet i forrige uke til nettstedet Energiwatch.no at vindturbinene per i dag ikke er utstyrt med sensorer av den typen det er snakk om.