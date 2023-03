Sterk vekst for Norconsult

Norconsult presenterte mandag selskapets regnskapstall for fjerde kvartal i 2022 og kunne fortelle at netto driftsinntektere økte fra 1871 millioner kroner i fjerde kvartal av 2021 til 2227 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Det tilsvarer en omsetningsvekst på 19,1 prosent.

Driftsresultat (justert EBITA) endte i forrige kvartal på 218 millioner kroner, 74 millioner kroner mer enn et år tidligere.

For hele 2022 var Norconsults netto driftsinntekter på 7512 millioner kroner, 14 prosent høyere enn i 2021. Dette ga et samlet driftsresultat (justert EBITA) på 733 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyd med omsetningsveksten i fjerde kvartal, og for 2022 totalt sett. Norconsult har lagt bak seg nok et solid år med lønnsom vekst. Utviklingen har vært god i de ulike markedsområdene våre, og særlig den norske virksomheten har vist en positiv trend i lønnsomheten, sier konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna, i en pressemelding.

Til tross for et godt 2022 så selskapet tegn til lavere vekst i ordreinngangen mot slutten av året.

– Det er utvilsomt tøffere og mer uforutsigbare tider, men til tross for geopolitisk uro og økende markedsvolatilitet er det hele tiden et fundamentalt behov for våre tjenester. Det vil fortsatt være god etterspørsel etter de beste ingeniørene, arkitektene og rådgiverne, mener Hogna.