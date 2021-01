Stenger ned ti kommuner

Alle butikker, med unntak av matbutikker, apotek og bensinstasjoner, stenges fra klokken 12 lørdag, opplyser Helsedepartementet. Dette gjelder også Vinmonopolet.

De nye tiltakene, som i første omgang gjelder til 31. januar, gjelder for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Kommunene har i underkant av én million innbyggere.

Et ukontrollert utbrudd av den britiske virusvarianten førte til at Nordre Follo fredag stengte ned kommunen. Det bor 60.000 i Nordre Follo, og det er stor trafikk til og fra nabokommunene. Den muterte virusvarianten kan ha vært i omløp i flere dager.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi må gjøre det vi kan for å stanse utbruddet. Det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag. Dersom virusmutasjonen sprer seg i Oslo, vil det være svært vanskelig å forhindre spredning til resten av landet. Regjeringen innfører derfor kraftige tiltak i ti kommuner, sier helseminister Bent Høie (H).

Rødt nivå på skoler

Skolene og barnehagene i Oslo-regionen skal fremover drives på rødt nivå. Videregående skoler har digitalt undervisning i uke 4.

– Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det, heter det i tiltakene fra departementet.

De videregående skolene må forberede overgang til rødt nivå fra uke 5, mens videregående skoler som allerede er på rødt nivå, også skal ha heldigital undervisning i uke 4.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter den neste uken. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

– Strengeste siden 12. mars

I tillegg til butikker skal også serveringssteder, treningssenter, biblioteker, museer, kinoer og andre kultur- og underholdningssteder holdes stengt.

Allerede fredag kveld meldte Deichman at de stengte sine biblioteker i Oslo. Det er første gang siden nedstengingen i fjor vår.

– Vi innfører nå de strengeste tiltakene siden 12. mars i de ti kommunene. På noen områder går vi enda lenger enn i mars, sier Høie.

– Jeg vet at dette vil føre til en krevende hverdag for mange, og at mange går en usikker tid i møte. Vi gjør nå det vi kan for å stanse dette utbruddet med kraftige tiltak, slik at vi raskt kan få kontroll og lette på de mest inngripende tiltakene. Sammen har vi klart å slå ned smitten flere ganger, og sammen kan vi klare det igjen, sier statsråden.

Vurderer vaksineprogrammet

Folkehelseinstituttet (FHI) møtes lørdag møtes for å vurdere endringer i vaksineprogrammet, opplyste direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse lørdag morgen.

– Det skal være et møte i FHI for å se på om det er verdt å se på regional skjevfordeling. Der vil det komme en konklusjon i dag, sa hun.

Hun fortalte at de har vurdert om det er hensiktsmessig med såkalt ringvaksiner, der alle som har vært i umiddelbar kontakt med en smittet person vaksineres.

– Det vil være effektivt om utbruddet er klart avgrenset og kan stanset innenfor en liten geografisk grense. Det er vår vurdering at dette ikke er hensiktsmessig. Det er klare indikasjoner på at dette utbruddet har spredd seg til flere steder, og det vil ta lang tid før personer vil være fullvaksinert, sa Stoltenberg.