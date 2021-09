Steinbrudd kan bli verft for havvind

Ambisjonene for anlegget er skyhøye: Minst 1000 nye arbeidsplasser kan skapes, og på topp skal det nye gigantanlegget kunne produsere opp mot 100 havvind-anlegg årlig.

– Dette antallet er imidlertid avhengig av hvilken turbinstørrelse man legger til grunn og hvilken type fundament som velges av utbygger, sier Geir Ims. Han er styreleder i det nystiftede selskapet Wind Works Jelsa (WWJ).

Ims sier videre at initiativtakerne tar utgangspunkt i bygging av flytende understell i betong.

– Men vi ser på muligheter innen hele verdikjeden. I tillegg til å bygge understell i en utsprengt tørrdokk, ønsker vi å legge til rette for sammenstilling og montering av vindturbiner ved kai og senere kunne drive vedlikehold av flytende havvindanlegg, sier Ims.

Han legger til at målet er å ha verftet ferdig når det kan bli byggestart i vindkraftområdet Utsira Nord i 2027/28.

Anlegg for alle

De tre likeverdige partnerne som har stiftet selskapet, er Suldal kommune, Ryfylke IKS (et samarbeidsråd for flere kommuner i Ryfylke) og offshorebaseselskapet Nor Sea. Baseselskapet har sammen med det belgiske selskapet Parkwind meldt seg på i konkurransen om å bygge ut havvindparker med bunnfaste vindturbiner i Sørlige Nordsjø og med flytende vindturbiner i området Utsira Nord. Rederi- og logistikk-selskapet Wilhelmsen-gruppen er største eier i Norsea.

Norsk Stein ved Jelsa skal være Europas største pukkverk og gir jobb til totalt 280 personer. Deler av det 800 dekar store steinbruddet kan bli omgjort til verft for bygging av havvindmøller Foto: Norsk Stein

Ims understreker at verftet skal være åpent for alle som trenger anlegg for omfattende utbygging av vindparker til havs.

– Bygging til store havvindparker vil kreve stor plass. Vi må opp i stor skala og bli kostnadseffektive dersom kraftproduksjon i havvind skal bli lønnsom. Det blir dessuten viktig for Rogaland og for Norge å ta en posisjon i havvindutbyggingen. Vi må ikke stelle oss slik at alt blir produsert i utlandet og at møllene bare settes sammen her i landet, sier Ims.

WWJ arbeider nå med en studie for å konkretisere muligheter og framdriftsplaner. Studien skal ifølge Ims være ferdig i løpet av oktober.

Kaianlegg og tørrdokk

I et innspill til ny kommuneplan i Suldal skisserer WWJ at de i samarbeid med Norsk Stein, som i dag driver steinbruddet på Berakvam ved Jelsa, ønsker å sprenge ut tørrdokk til bygging av vindturbinfundamenter. Utenfor den nordre del av dagens steinbrudd, som omfatter ca. 800 dekar, ønsker WWJ å bygge et havneanlegg for service og sammenstilling av vindturbiner. I fjorden rett utenfor steinbruddet er det 100 meters dyp.

Equinors spar-løsning med dyptgående betongunderstell og Dr. techn. Olav Olsens OO-Star-teknologi med betongfundament som ikke stikker så dypt, vil WWJ bruke som utgangspunkt for mulighetsstudien.

Ifølge WWJs innspill til kommuneplan krever vindturbiner etter OO-STAR-konseptet en dybde på ca. 25 meter og kan dermed støpes og ferdigstilles inne i dokken og så slepes direkte til feltet.

– Det vil være plass til rundt 20 stk. OO-STAR-enheter i en dokk på 120 mål, skriver WWJ.

Norsk stein vil utvide

Norsk Stein tar årlig ut ca. 12 millioner tonn stein ved Jelsa. 99 prosent av ferdigproduktene, som er pukk og stein til veianlegg og offshoreutbygginger, går til eksport. Bedriften har i dag 190 fast ansatte. Sammen med underleverandører gir bedriften jobb til totalt 280 personer. Daglig leder Tor Helge Hilmarsen ved Norsk Stein Jelsa sier at med dagens uttaksnivå har selskapet nok ressurser til 15 års drift.

– Men vi kan ikke gi fra oss areal og ressurser uten at vi får adgang til nye ressurser og mer areal. Derfor har vi levert et innspill til arbeidet med Suldals nye kommuneplan hvor vi peker på et areal som er om lag 2900 dekar. Dette ligger nordøst for dagens steinbrudd. Der vil være ressurser nok til drift i mer enn 100 år, sier Hilmarsen. Han legger til at utvidelsen dermed kan sikre arbeidsplasser i flere generasjoner.

– Det er imidlertid nå startskuddet går for den nye havvind-industrien. Et viktig valg må tas nå, sier sjefen for Norsk Stein.

Men protester mot en slik utvidelse av steinbruddet har ikke latt vente på seg. Ifølge ordfører Gerd Helen Bø (Sp) er det kommet flere innspill mot forslaget, både fra fastboende og fra hytte-eiere.

Hun legger til at målsettingen er å kunne vedta kommuneplanen i løpet av 2022, men at planforslaget først skal ut på høring.

– Videre må det utarbeides konsekvensutredninger og reguleringsplaner både for Norsk Steins utvidelse og for WWJs omdisponering av deler av steinbruddet, sier ordføreren.