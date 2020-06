Tandberg laget sine egne kameraer til videokonferansesystemene. Det var en aktivitet Cisco ikke videreførte i Norge. Da går det gjerne slik at fagfolkene lager sitt eget selskap. Det skjedde med kameraekspertene i Tandberg, som opprettet selskapet Huddly.

De satset på et nye større marked enn Tandberg, nemlig de små møterommene. Det er opptil 50 millioner slike rundt om i verden som kan utstyres med utstyr til videokonferanse som er mye billigere enn før. Det som trengs i tillegg til en skjerm, er et kamera og helst et som er intelligent og kan tilpasse seg rommet.

Nå går selskapet også inn i et enda større marked. Huddly har som mange andre nesten ufrivillig blitt eksponert for videomøter fra hjemmekontoret. Et intelligent kamera kan gjøre underverker her også.

Huddly er nå nesten 70 ansatte og produserer kameraene sine hos Hapro på Jaren. I dagens podkast snakker vi med sivilingeniør og administrerende direktør i Huddly Stein Ove Eriksen.

