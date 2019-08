Statsministeren vil ha slutt på dieselbusser

– Vi mener at vi i 2030 ikke skal ha busser som går på fossilt brensel. Derfor må man begynne å kjøpe inn busser for det nå. Skal vi klare å kutte utslippene med 50 prosent, må fylkene være med, sier Solberg (H) til Aftenposten.

Stort sett er det fylkene som står for kollektivtrafikken i landet. Solberg sier dette gir dem en veldig stor markedsmakt, og at det er to ting fylkene må bli flinkere til:

– Det ene er å vekte opp hensyn til miljø og klima i anbudene sine. Det andre er at de kan være innovative på ny miljøteknologi i anbudene og etterspørre nye løsninger, sier hun.

Statsministeren mener vi må forberede oss på at det vil koste litt mer fremover å ta vare på miljøet. Hun understreker imidlertid at det også er dyrt med sykefravær og når barn får luftveisinfeksjoner på grunn av dårlig luft.