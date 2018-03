Statoil kjøper seg inn i nye havvindparker - i Polen

De to utviklingsprosjektene for havvind ligger henholdsvis 27 og 40 kilometer fra den polske havnebyen Leba, som igjen ligger rundt 10 mil fra Gdansk.

De to prosjektene har en planlagt kapasitet på 1.200 MW med potensial til å forsyne mer enn 2 millioner polske husstander med strøm. Statoil inngår også et 50/50 joint venture med Polenergia for å modne fram disse prosjektene med Statoil som operatør for utviklings-, bygge- og driftsfasene, opplyser selskapet.

Vil vokse betydelig

– Statoil har ambisjon om å vokse betydelig innen fornybar energi med investeringer på opp mot 10 milliarder euro i lønnsomme fornybarprosjekter mot 2030. Dette oppkjøpet styrker posisjonen vår i Østersjø-området og gir muligheter for storskalafordeler og synergieffekter på lengre sikt, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye energiløsninger i Statoil, i en pressemelding.

Statoil er fra før involvert i havvind i samme område via havvindparken Arkona i den tyske delen av Østersjøen. Selskapet er også operatør for tre havvindparker utenfor kysten av Storbritannia.