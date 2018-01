Statnett suspenderer Siemens

– Statnett har strenge krav til håndtering av lønns- og arbeidsvilkår i våre kontrakter. Derfor velger vi nå å suspendere kvalifiseringen for Siemens inntil vi mottar troverdig dokumentasjon på at avvikene er lukket, sier konserndirektør Elisabeth Vardheim i Statnett i en pressemelding.

Det var i forbindelse med en kontroll under utførelse av arbeid i Midt-Norge i 2016 at det ble avdekket at ansatte i Siemens' underleverandør, det slovakiske selskapet Hesia, ikke hadde den lønnen de har krav på. Siemens har fått en rekke frister til å dokumentere at avvikene blir rettet, uten at dette har blitt gjort.

Forventer at avvik rettes

Siemens' deleide datterselskap Koncar har flere kontrakter med Statnett, og leier i noen tilfeller inn en underleverandør som gjennomfører monteringen av leverte transformatorer på Statnetts anlegg.

– Vi registrerer med jevne mellomrom avvik av ulike typer hos våre leverandører, og forventer at leverandørene retter disse avvikene på en tilfredsstillende måte. Det løses vanligvis innen rimelig tid og på et troverdig vis. I dette tilfellet har det tross gjentatte oppfordringer ikke skjedd. Derfor ser vi oss dessverre nødt til å gå til dette skrittet, understreker Vardheim.

«I første omgang er Siemens ikke kvalifisert til å levere anbud på nye kontrakter», heter det i pressemeldingen.

Jobber med dokumentasjon

Informasjonssjef Lars-Einar Petterson i Siemens forklarer at de har løst betalingene som avtalt, men jobber nå med å få en dokumentert.

– Vi beklager at Statnett har valgt å midlertidig suspendere Siemens AS som leverandør, sier han til NTB.

– Avvikene ble korrigert sommeren 2016, og Statnett har mottatt dokumentasjonen som viser at de ansatte har fått den betalingen de hadde krav på. Statnett ønsker imidlertid ytterligere dokumentasjon. Det har derfor tatt noe tid i å få klarhet i hvilken type dokumentasjon som vil tilfredsstille Statnetts krav, men vi skal selvfølgelig bidra til at denne fremskaffes så raskt som mulig slit at det gode samarbeidet mellom Statnett og Siemens kan fortsette.

Petterson avslutter med at Siemens og Koncar har gjennomført en rekke prosjekter for Statnett siden 2016 i henhold til regelverket.