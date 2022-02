Statnett setter nettleien sin til null fra april og ut året

Uvanlig høye inntekter gjør at Statnett setter forbrukstariffen sin til null fra første april og ut året.

Statnetts andel av nettleien er bare en liten del av den totale nettleien. Hittil i år har den tilsvart rundt 5 øre per kilowattime. Det er nettselskapene som eventuelt må videreføre dette priskuttet til kundene. Statnett skriver at de legger til grunn at det skjer så snart som mulig.

Noen få store industrikunder er direkte knyttet til det nasjonale transmisjonsnettet. De vil dermed få kuttet hele sin nettleie.

Kutter i hele landet

Til sammen utgjør lettelsene nærmere fire milliarder i redusert nettleie i 2022.

Tariffen som gjelder fram til april ble satt 1. oktober og hadde tatt høyde for høye forventede flaskehalsinntekter. Likevel viser prognosene at inntektene vil bli vesentlig høyere, minst sju milliarder kroner i løpet av året. Det er altså godt over fjorårets rekord på 5,6 milliarder.

Kuttet i nettleien vil bli lik over hele landet, uavhengig av strømpris.

– Ja, dette er basert på kostnader og inntekter i nettet, ikke på strømprisen. Dette er heller ikke noen støttepakke; det er alltid slik at merinntekter skal fordeles på kundene. Men de ekstraordinære inntektene gjør at vi nå gjør dette midt i året, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Henrik Glette.

Nøyaktig hvor mye kuttet utgjør for hver kunde, avhenger av hvilken tariff deres nettselskap betaler til Statnett. Det kommer igjen an på hvor nært kundene er produksjonen. Generelt er det gunstig at produksjon og forbruk ligger nært hverandre.

Store inntekter fra utlandet

Flaskehalsinntekter Når det handles med kraft over grenser, får den enkelte produsent betalt den prisen som er i sitt område, mens industri og andre forbrukere betaler prisen i området de forbruker kraften. Prisforskjellen mellom disse områdene utgjør såkalte flaskehalsinntekter og tilfaller eieren av linjene og kablene. Forbindelsene mellom Norge og landene rundt er eid av Statnett sammen med en partner på andre siden. Kilde: Statnett

– Høye flaskehalsinntekter vil holde tariffen lavere enn forventet i årene som kommer. Disse inntektene dekker utgifter som vi ellers ville måtte hentet inn over nettleien, skriver konsernsjef Hilde Tonne i en pressemelding.

Statnett skal gjøre investeringer for opp mot 100 milliarder de neste ti årene. De uvanlig høye inntektene går også inn i dette arbeidet.

– Selv om vi har hatt høye priser i Norge den siste tiden har handelen med utlandet gitt store inntekter både på import og eksport av kraft. Det kommer norske forbrukere til gode med nærmere fire milliarder i lettelser, skriver Tonne.

Allerede i januar passerte flaskehalsinntektene 1,4 milliarder kroner. Alle inntektene vil benyttes til reduksjon i tariffen over tid.