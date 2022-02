Massive inntekter fra kablene: Januar slår alle rekorder

Statnetts inntekter fra linjer og kabler fortsetter å være høye. I januar endte flaskehalsinntektene på 1,4 milliarder kroner, som er det høyeste for en enkeltmåned noensinne.

– De høye flaskehalsinntektene skyldes i stor grad at det fortsatt er store prisforskjeller mot andre land, og dette gir høye inntekter via strømkablene våre. Tallene for januar viser også at vi har høyere prisforskjeller internt i Norge, skriver CFO i Statnett, Knut Hundhammer, i en pressemelding.

Statnett skriver at inntektene i sin helhet går til nettinvesteringer og til å holdenettleien lavere enn den ellers ville ha vært.

Størst inntekter fra Englandskabelen

Av alle utenlandsforbindelsene var det kabelen til Storbritannia som ga størst inntekter i januar; over 200 millioner kroner.

Andre halvår i fjor sto denne kabelen for 15 prosent av norsk krafteksport, til tross for at den ikke ble åpnet før i oktober.

I fjor var Statnetts samlede flaskehalsinntekter 5,3 milliarder kroner, hvorav 4,2 milliarder kom fra kabelforbindelsene til nabolandene. Resten kom fra nettet innad i Norge.

Også i 2020 var flaskehalsinntektene svært høye, til tross for at strømprisene var uvanlig lave. Det skjer fordi inntektene kommer fra prisforskjellene mellom land eller prisområder.