Kapasiteten blir nå inntil 1.100 megawatt av den tekniske kapasiteten på 1.400 megawatt, skriver Statnett i en pressemelding.

– For å realisere nytten av de ulike forbindelsene er det viktig at det er en god balanse i kapasiteten for import og eksport. For å sikre dette setter vi nå kapasiteten til det samme nivået som våre partnere på britisk side, sier konsernsjef Hilde Tonne.

Det er begrensninger fra engelske side som over tid har ført til at den fastsatte kapasiteten har vært større fra Norge til Storbritannia enn motsatt vei.

Statnett har over tid hatt dialog med britisk side om begrensningene og har holdt myndighetene orientert.