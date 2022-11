Det skriver Statnett i en ny markedsanalyse onsdag.

– Energimarkedene er i Europa er i en svært krevende situasjon, preget av krigen i Ukraina, høye priser og forsyningsutfordringer. Samtidig viser Statnetts kortsiktige markedsanalyse for 2022–27 en betydelig forventet økning i kraftforbruket de kommende årene, uten at det ligger an til en tilsvarende økning i kraftproduksjonen. Det betyr at Norge kan få et kraftunderskudd i 2027, heter det i en pressemelding.

Konsernsjef Hilde Tonne i Statnett viser til at fremtidens industri vil trenge mye kraft.

Tror at forbruket vil øke med 24 TWh

– Vi ser at planene om etablering av ny industri og elektrifisering blir stadig større og mer konkrete. Det utfordrer nettet, men krever også tilgang på ny kraftproduksjon. Vi skal bygge nett for mellom 60 og 100 milliarder fram til 2030, og vi trenger å få fart på utbygging av kraftproduksjon, sier hun.

Strømforbruket i Norge er forventet å øke fra dagens 140 TWh til opp mot 164 TWh i 2027. I samme periode er planene om økt kraftproduksjon bare rundt 6 TWh. Det vil gi et kraftunderskudd i Sør-Norge på 7 TWh, og på 2 TWh i Norge samlet, advarer Statnett.

Spår 50-70 øre om fem år

Kraftunderskuddet kan inntreffe allerede i 2026, sa Statnett-sjef Hilde Tonne, da hun åpnet Statnetts høstkonferanse onsdag.

Veksten er størst innen batteriproduksjon og petroleum, men også annen industri. Forbruket i husholdningene er ikke forventet å vokse tilsvarende.

Beregningene viser en årspris i Sør-Norge på 50-70 euro/MWh i 2027. Det tilsvarer 50-70 øre/kWt i dagens kurser. Statnett presiserer at dette avhenger av både værforhold og avhengigheten av gass i Europa.

– Vi ser et prisfall i 2025-2027. Det nivået er ikke i nærheten av der vi har ligget i Norge, men det er lavere i Norge enn i landene rundt oss, sier Tonne.

Må forvente unormalt høye priser

I en pressemelding skriver konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett at det er vanskelig å spå når den unormale situasjonen vi er i blir normalisert, men at situasjonen ser noe bedre ut i årene som kommer.

– Likevel må vi forvente å leve med unormalt høye priser en stund til, skriver Løvås.

Det europeiske energisystemet blir stadig mer preget av fornybar kraftproduksjon. Det betyr at krafttilgangen vil variere mer, og prisene vil svinge mellom årstider, innenfor uker og mellom timer, skriver Statnett.