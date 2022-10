Statlige Siva skal få større muskler – støtten til grønn industriinvestering foreslås økt med 100 millioner

Selskapet for industrivekst (Siva) får ifølge forslaget til neste års statsbudsjett 100 millioner kroner for å styrke virksomheten.

– Siva skal ha en sentral rolle i det grønne industriløftet. De er et viktig verktøy for å utløse mer privat kapital og senke barrierene for etablering av grønn industri i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Siden det tar tid å finne, regulere og klargjøre nye industritomter, foreslår regjeringen i tillegg å øke støtten med ytterligere 5 millioner kroner til kartlegging av nye industritomter.