Statkraft tar over Grønn Kontakt

Statkraft kjøper Agder Energis 47,5 prosent eierandel i Grønn Kontakt, og tar full kontroll over elbilladeselskapet.

– Elbilene vil påvirke hele kraftbransjen i Europa, og for å få en utslippsfri transportsektor må fornybar energi brukes til å lade bilene. Tiden er inne for å bygge videre på Norges og Grønn Kontakts sterke posisjon, og bruke vår kompetanse og våre konkurransefortrinn til å elektrifisere transportsektoren, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Statkraft har det siste året også kjøpt seg opp i elbil-lading i Tyskland. Først gjennom å kjøpe 61 prosent av oppstartsselskapet Eemobility, som også driver med lading av firmabiler. Deretter gjennom kjøp av E-wald, som driver rundt 300 ladestasjoner og tilbyr elbil-deling til bedrifter og kommuner i Bayern.

Vil satse i Storbritannia

I august sa Statkraft at de ikke utelukker flere slike oppkjøp, og i dagens pressemelding skriver de at de vurderer Storbritannia for en videre satsing. Der har Statkraft både kraftproduksjon og markedsoperasjoner allerede.

Oppkjøpet av Grønn Kontakt er et ledd i å posisjonere Statkraft for vekst innen hurtiglading i Europa, ifølge meldingen. Selskapet skriver også at de ønsker å utvide hurtigladernettverket i Norge de nærmeste årene.

Statkraft har vært medeier i Grønn Kontakt siden 2012, og etter oppkjøpet får Statkraft en eierandel på nesten 96 prosent. De andre aksjonærene vil også få tilbud om å selge sine aksjer.

– Vi tror Grønn Kontakt best utvikler seg videre som en del av Statkrafts helhetlige satsing innen lademarkedet, sier konsernsjef Steffen Syversen i Agder Energi.

Grønn Kontakt har over 500 hurtigladestasjoner, ladeløsninger på arbeidsplasser, parkeringsplasser og i sameier.