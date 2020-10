Statkraft ser håp for kloden

Hvert år gir Statkraft ut sitt lavutslippscenario. Generelt er de optimistiske, men for hvert år som går får de mer belegg for spådommene mot 2050. Det året skal vi bruke 25 prosent mer elektrisk energi enn vi gjør i dag, og vi kommer i mål under tograderstreken.

Stadig mer av det som investeres i ny kraftforsyning går til fornybar energi. Nå er det rundt ¾ av investeringene og det er kanskje ikke så rart. Prisfallet på utstyret fortsetter å falle og drivstoffet er gratis. Da blir det vanskelig å regne hjem kullkraft. Det har finansnæringen forstått og priser inn stadig mer risiko på fossil energi.

Statkraft regner med at batteriprisen vil falle 70 prosent mot 2050. Da vil det påvirke mye mer enn transport. Storskala lagring av energi i nettet vil gjøre det lettere å innføre mer fornybart.

I dag snakker vi med senioranalytiker, siv. ingeniør Mari Grooss Viddal og leder for global energiutvikling, siv. ingeniør Gry J. Åmodt

Hele rapporten finner du her.

