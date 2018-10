Statkraft kjøper åtte vannkraftverk i Brasil

Statkraft har inngått avtale med EDP energias do Brasil om kjøp av åtte vannkraftverk i den brasilianske delstaten Espírito.

Porteføljen har en samlet installert effekt på 131,9 megawatt, opplyser selskapet.

– Oppkjøpet passer godt inn i Statkrafts strategi om å bygge oss opp gjennom lønnsomme prosjekter i markeder hvor vi allerede har virksomhet. Statkraft vurderer Brasil som et nøkkelmarked for vekst og oppkjøpet styrker vår posisjon for videre utvikling i landet, sier konserndirektør Jürgen Tzschoppe.

Avtalen gjør at Statkraft Energias Renováveis overtar 100 prosent av EDP Energias do Brasils aksjer i EDP PCH og Santa Fe Energia. Førstnevnte eier sju vannkraftverk i drift, mens sistnevnte eier ett.

Transaksjonen er betinget av myndighetsgodkjennelse.