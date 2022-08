Statens vegvesen stengte 16. august 14 bruer med lignende konstruksjon som Tretten bru som et føre var-tiltak etter at Tretten bru kollapset.

Nå melder Vegvesenet at de er i siste fase av spesialinspeksjonene av bruene, og at det ligger an til at de første bruene kan gjenåpne i neste uke.

– Vi vet at de stengte bruene skaper store utfordringer for trafikantene. Vi har jobbet intenst med å inspisere hver enkelt av bruene, analysere inspeksjonsresultatene, og sammenligne disse med det vi vet om mulige årsaker til brukollapsen på Tretten, sier Morten Wright Hansen, seksjonssjef for Inspeksjon og sikkerhet i Vegdirektoratet, i en pressemelding.

– Jobber etter eliminasjonsmetoden

Han sier at de fortsatt ikke vet hvorfor Tretten bru kollapset, men at de kjenner mekanismene og svakhetene som kan ha bidratt til at det skjedde.

– Vi jobber derfor etter eliminasjonsmetoden: Vi går gjennom konstruksjonene og inspeksjonsresultatene for den enkelte bru for å kunne utelukke at det samme kan skje der. Når alle muligheter til svikt er utelukket så kan den brua åpnes for trafikk, sier Wright Hansen.

Kan bli begrensninger

Vegvesenet presiserer at det likevel kan hende at det, av hensyn til sikkerheten, vil være begrensninger i bruken, for eksempel gjennom lysregulering, sentrisk kjøring, eller at kun et visst antall kjøretøyer kan være på brua samtidig. Der det er behov for det vil bruene bli fulgt opp med hyppigere inspeksjoner i tida som kommer.

Det er den enkelte brueier som tar endelig beslutning om at ei bru skal åpnes.