Staten sier ja til omstridt gruveprosjekt ved Førdefjorden

Nordic Mining fikk onsdag godkjennelse av Direktoratet for mineralforvaltning til Engebøprosjektet ved Førdefjorden. Det bekrefter selskapet i en børsmelding onsdag ettermiddag.

– Driftslisensen er en viktig milepæl for Engebøprosjektet, sier Nordic Mining-direktør Ivar S. Fossum i børsmeldingen.

I november i fjor sa også et hårfint flertall i Sunnfjords kommunestyre ja til å gi Nordic Rutile, som er heleid av Nordic Mining, driftskonsesjon for gruveprosjektet.

Vil deponere gruveslam

Nordic Mining startet prosjektet for snart 17 år siden. I selskapets såkalte mulighetsstudium som ble lagt fram tidligere i år, slår de fast at kombinasjonen av rutil og granat vil gi en lønnsom og robust økonomi.

Selskapet har tidligere fått tillatelse til å deponere 250 millioner tonn gruveslam i Førdefjorden. Det har skapt store protester blant miljøaktivistene.

– Et stort bomskudd

– Dette gruveprosjektet er et stort bomskudd i Norges industriutvikling. Det er ekstremt gammeldags å dumpe avfallet sitt på sjøen, og slike tillatelser hører ikke hjemme i 2020. Framtidas industriarbeidsplasser kan ikke være i kollisjonskurs med villaksbestander og rødlista fiskearter, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Driftstillatelsen er det siste Nordic Mining trenger fra staten for å kunne sette i gang anleggsarbeidet.

Etterlyser forklaring

Natur og ungdom reagerer sterkt på at driftstillatelsen ble tildelt til tross for at Natur og Ungdom har levert en begjæring om omgjøring av utslippstillatelsen til prosjektet. Organisasjonen mener at prosjektet er ulovlig.

– Dette gruveprosjektet er ikke bare et svik mot framtida, det er også ulovlig. Forurensing er ulovlig helt til det legges fram grunnlag for at det er helt nødvendig. Det har advokatfirmaet Glittertind utredet for oss, og nå ligger dette på regjeringens bord, sier Woie, og fortsetter:

– Vi har ikke fått en forklaring fra Nordic Mining på hvorfor de ikke kan unngå å dumpe avfallet på fjorden, og vi har ikke fått noe svar fra regjeringen på omgjøringsbegjæringen vår.