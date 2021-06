Staten bør dekke grunnundersøkelser for havvindutbygging

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Rammeverket for å utvikle lønnsomme havvindprosjekt er nå ute på høring. I regjeringens utkast til veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs legges det opp til at aktørene selv skal dekke utgifter knyttet til nettanlegg. Ansvar for grunnundersøkelser er ikke nevnt.

NGI har gjennom 20 år jobbet internasjonalt med grunnundersøkelser og levert ekspertise som reduserer risiko og kostnader for fundamenteringsløsninger. Her har vi gode erfaringer med å jobbe med grunnundersøkelser og såkalte 'ground models'.

En ny og viktig trend noen steder i Europa er at staten dekker grunnundersøkelser knyttet til design og installasjon av fundamenter og undersjøiske kabler. NGI er blant annet engasjert av RVO (det nederlandske handelsdirektoratet) for å levere en ground model for havvindområdet «Ten noorden van de Waddeneilanden» i Nordsjøen.

Helhetlig oversikt over grunnforholdene

At myndighetene i Nederland, og nylig også Tyskland, har valgt tilnærmingen med å dekke grunnundersøkelser, gir flere fordeler:

Prosjektene blir raskere gjennomført.

Sterk konkurranse for å vinne budrunden gir lavere priser til kundene.

I tillegg integreres de geofysiske og geotekniske dataene som hentes inn fra disse grunnundersøkelsene for å lage en slik digital 'ground model'. Denne framgangsmåten gir en helhetlig og kvantitativ oversikt over grunnforholdene på tvers av hele havvindparken.

En havvindpark består ofte av mellom 50 og 100 vindturbiner, som er plassert med opptil én kilometers mellomrom. Det betyr at grunnforholdene vil kunne variere. Å forstå geologien i hele området hvor turbinene blir plassert, er viktig for å redusere risiko og at lokasjonene som velges er så optimale som mulig.

Rammeverket må være konkurransedyktig

Når Nordsjø II nå åpnes for havvind, er Norge er relativt sent ute sammenlignet med flere andre europeiske land. Her leder land som Storbritannia, Tyskland, Nederland og Frankrike an. Nylig gjennomførte for eksempel Storbritannia sin fjerde konsesjonsrunde.

At Norge er litt sene ut fra startgropa, gjør det ekstra viktig å ha et rammeverk som gjør oss konkurransedyktige. Olje- og energiminister Tina Bru håper derfor at gode innspill kan bidra til at havvind kan bli en konkurransedyktig næring for Norge.

At staten dekker grunnundersøkelsene, vil være ett viktig grep.

Deling av grunnundersøkelsesdata

Når regjeringen lager rammeverket for havvind, bør de også ta stilling til om dataene fra grunnundersøkelsene bør være åpne og offentlig tilgjengelig. NGI har ett av Norges største arkiver over grunnundersøkelser og har gått i bresjen for å få bransjen til å se på hvordan man kan få et bedre system enn i dag knyttet til grunnundersøkelsesdata.

Framfor å lukke igjen og la hvert enkelt selskap eie dataene, tror vi på åpenhet og kunnskapsdeling når Norge nå står overfor en ny æra: Som havvindnasjon.