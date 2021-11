Starter opp fase 2: Nå er hele Ærfugl-feltet i produksjon

Operatør Aker BP og partnere Equinor, Wintershall Dea og PGNiG melder onsdag at produksjonen har startet fra Ærfugl fase 2 i Norskehavet. Med oppstarten er dermed hele Ærfugl-feltet nå i produksjon.

Ærfugl-utbyggingen er et subsea-prosjekt utviklet i to faser, og det består av undervannsinstallasjoner koblet til produksjonsskipet på Skarv-feltet, 210 kilometer vest for Sandnessjøen. Dette betyr forlenget levetid for Skarv-feltet.

Reservoaret inneholder omtrent 300 millioner fat produserbare oljeekvivalenter i form av gasskondensat. Aker BP-direktør Karl Johnny Hersvik påpeker i en pressemelding at med dagens gasspriser er timingen for oppstart av Ærfugl fase 2 svært god.

Totale investeringskostnader for Ærfugl-prosjektet er på om lag åtte milliarder kroner.

Tre nye brønner

Fase 1 er bygget ut med tre brønner i den sørlige del av feltet og startet produksjonen 12. november 2020. Ytterligere tre brønner i den nordlige delen av feltet, som utgjør fase 2, er nå satt i produksjon.

Aker BP planlegger dessuten tilknytning av flere prospekter i området, og prosjektet omfatter tilrettelegging for dette.

– Jeg er virkelig stolt av leveransene fra prosjektteamet og våre allianse- og lisenspartnere. Ærfugl-utbyggingen er gjennomført sikkert og effektivt, innenfor budsjett og foran plan. Store deler av utbyggingen har skjedd under en koronapandemi, sier Hersvik i meldingen.

Selskapet trekker dessuten frem at produksjonen fra Ærfugl bidrar til å forlenge levetiden til Skarv FPSO med fem år, og til at CO 2 -utslipp per produsert fat fra Skarv-området er redusert med 30 til 40 prosent. Skarv-feltet er likevel blant de største kllimaverstingene på norsk sokkel.

Feltet har det ellevte høyeste utslippet på sokkelen, med 303.600 tonn CO 2 i 2020.

Ny teknologi

Reservoaret til Ærfugl befinner seg 2800 meter under havbunnen og består av gasskondensat. Det vil si at det i utgangspunktet eksisterer som gass i reservoaret, mens når det produseres opp til atmosfærisk trykk, felles det ut også en del olje. Dette medfører at gassprodusentene på Ærfugl også blir de største oljeprodusentene på Skarv.

Seks horisontale gassbrønner er nå knyttet til produksjonsskipet på Skarv-feltet.

Feltutbyggingen består av undervannsinstallasjoner, og er basert på særlig to nyutviklede teknologier: