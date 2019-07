Star Wars-inspirert arm gir amputerte følelsen tilbake

Navnet Luke står for «Life Under Kinetic Evolution». Men det er også inspirert av Star Wars-helten Luke Skywalker, som jo faktisk mister en hånd i den andre filmen.

Robotarmen er utviklet av Mobius Bionics, som produserer medisinsk utstyr, i samarbeid med University of Utah. Nervene i nærheten av det amputerte området kobles sammen med hundre mikroelektroder som sender følelsesinformasjonen videre fra det kunstige nervesystemet i protesen via brukerens arm og opp til hjernen.

Men dette er likevel ikke den første protesen med følelse. I 2015 viste det amerikanske forsvarets avdeling for teknikkutvikling DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) fram en protese som var koblet direkte inn i hjernens sensoriske sentere.

Opplevelsen av følelse i Luke-hånden er biologisk

Forskerne bak Luke ville egentlig utvikle en mindre inngripende løsning. Når brukeren tenker på å bevege hånden med bevisstheten sin, svarer Luke. Å få til dette krever en viss trening, men når man har vent seg til det, kreves det slett ingen stor tankeprosess for å få full bevegelighet på fingrene.

For å gi Luke følelser, bygde teamet inn trykkfølsomme sensorer som simulerer opplevelsen av en virkelig hånd. I en studie som har blitt publisert i Science Robotics, poengterer forfatterne at selv om fingertuppfølelsen er kunstig, er alt som har å gjøre med hvordan følelsen skapes i hjernen, biologisk.

Opplevelsen av kunstig berøring kan utformes forskjellig, avhengig av hvordan mønsteret for den leverte feedbacken ser ut, og ifølge forskerne er biologisk inspirerte mønstre enklere å tolke, og enklere å benytte.

«Bare det å kunne gi følelse er i seg selv en stor sak. Men den måten som du sender informasjonen på, er også helt avgjørende. Og om du gjør det mer biologisk realistisk, vil hjernen forstå det bedre – og denne følelsen kommer til å levere et bedre resultat», sier Gregory Clark ved University of Utah til Science Alert.

Biomimetikk gir raskere identifisering av gjenstander

At forskerne benytter seg av biomimetikk for tilbakemeldingene sine, innebærer at protesen blir betydelig raskere til å identifisere ulike gjenstander sammenlignet med om man hadde brukt en tradisjonell algoritme. Luke er dessuten forprogrammert med flere ulike grepmønstre som skal gi et bredt tilbud i ulike situasjoner.

For eksempel har en bruker allerede kunnet plukke opp druer, skrelle en banan og holde hånden til sin kone.

Denne artikkelen ble føst publisert på nyteknik.se.