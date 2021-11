Star Wars i laksemerdene

Ideen om å bruke kameraer til å styre en laser for å drepe lakselus ble patentert av gründeren Esben Beck i 2010. Et par år etterpå var selskapet Stingray Marine Solutions etablert, og allerede i 2013 fikk de innovasjonsprisen for prosjektet «Optisk avlusing» på AquaNor-konferansen. Høsten 2014 solgte de sine første lasersystemer.

I dag står det 500 lasernoder og fjerner lus i norske merder. De erstatter kjemisk og mekanisk avlusing, som er veldig belastende for fisken og medfører veldig stor fiskedød.

Hver node passeres hver dag av rundt 200.000 fisk som svømmer med en hastighet på mellom én og to meter i sekundet. Da skal det stereoskopiske kamerasystemet identifisere hvor lusa sitter og dirigere laseren dit. Den treffer med et maksimalt avvik på 0,7 mm og skal holde seg i punktet i mellom 200 og 300 millisekunder. Det er tiden det tar oss å blunke, og da er lusa så oppvarmet at den dør.

Det kan jo høres enkelt ut, men prosesseringen må gå unna på mellom fem og syv millisekunder. Det krever de råeste grafikkortene som er på markedet.

Alle skuddene blir filmet, og rundt fire millioner dokumenter og videoer lastes opp hvert døgn. Det er en datamengde på nesten 29 terabyte (TB, 1012), som Stingray bruker til maskinlæring – slik at hele prosessen er selvlærende. Samtidig kan alle kameraene gi er svært presist bilde av biomassen i merdene.

All maskin- og programvare produseres i Groruddalen i Oslo. I løpet av noen år skal de vokse seg ti ganger større, forteller administrerende direktør i Stingray John Arne Breivik, som vi snakker med i dagens podkast.

Vi gjør oppmerksom på at TU-redaktør og podkast-programleder Jan M. Moberg er i familie med en ansatt i Stingray Marine Solutions.

