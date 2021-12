Spirit Energy selger seg ut av norsk sokkel

Spirit Energy melder onsdag at de har inngått avtaler om å selge hele sin norske virksomhet og den britiske delen av Statfjord-feltet. Den totale salgssummen er 1,076 milliarder dollar, om lag 9,7 milliarder kroner, pluss en betinget betaling knyttet til gasspriser.

Årsaken til salget skal være at Spirit ønsker å redusere karbonintensiteten i porteføljen. De fortsetter å operere på britisk og nederlandsk sokkel, men da i hovedsak med gass, opplyser selskapet.

Hitecvision-eide Sval Energi overtar nesten alle de norske eiendelene til selskapet, som blant annet inkluderer de egenopererte feltene Oda og Vale, for nærmere 9.3 milliarder kroner.

Equinor kjøper Spirit Energys eiendeler i Statfjord-feltet, både på norsk sokkel og på britisk sokkel.

11 produserende felt i Norge

Spirit Energy er et olje- og gasselskap med to hovedeiere: Centrica og Stadtwerke München, med virksomhet i Storbritannia, Norge og Nederland, med flere enn 30 felt i produksjon og 128 letelisenser.

I Norge lå produksjonen til selskapet i 2020 på 55.000 fat per dag, fra i alt 11 produserende felt: Oda, Vale, Statfjord, Statfjord Øst, Statfjord Nord, Sygna, Kvitebjørn, Ivar Aasen, Vega, Trym, og Maria. Selskaper er operatør for Oda og Vale.

De har dessuten eierandeler i flere funn som potensielt kan bygges ut, som Fogelberg og Ivory (begge operert), Nova, Hanz (begge under utbygging), Halten Øst, Iris Hades, Bergknapp og Lille Prinsen.

Selskapet har kontor i Stavanger, med totalt rundt 130 ansatte og kontraktører. De ansatte i Spirit Energy Norway vil bli overført til Sval Energi AS.

– Salgsavtalene er i samsvar med strategien til Spirit Energy’s eiere om å redusere karbonintensiteten i porteføljen. I løpet av de siste 15 årene har vi skapt en attraktiv virksomhet i Norge med høy produksjon, utbyggingsprosjekter og spennende letemuligheter. Sval Energi kjøper en solid virksomhet, sier administrerende direktør Chris Cox i Spirit Energy i meldingen.

Selskapet vil fortsette sin virksomhet i Storbritannia og Nederland.

– Vårt fokus blir å realisere verdier fra våre gjenværende reserver og sørge for sikker, effektiv og miljøvennlig avvikling av anlegg og brønner som skal stenges ned. I tillegg vil vi vurdere muligheter vi har i selskapet til å støtte Storbritannias nullutslippsarbeid. Etter salget av Spirit Energy Norway, er Spirit Energy nå hovedsakelig en gassvirksomhet som vil fortsette å levere energi med et lavt karbonavtrykk til husholdninger og bedrifter.

Øker til 60.000 fat til dagen

Sval Energi overtar eiendeler i 45 lisenser, hvorav seks er operert. Syv av dem inkluderer produserende felt, hvor de overtar operatørskap i to. I tillegg kommer porteføljen med funn og leteområder.

Dette blir Svals sjette oppkjøp siden de overtok Solveig Gas i 2019.

– Gjennom denne transaksjonen blir Sval styrket med et kompetent team med erfaring. Spirit Energys norske portefølje tilfører produksjon og gir oss et godt grunnlag for videre vekst på norsk sokkel, sier Nikolai Lyngø, administrerende direktør i Sval Energi i en melding.

Etter oppkjøpet vil produksjonen til selskapet øke til nærmere 60.000 fat per dag i 2023.

Overtar Statfjord-andeler

Equinor har inngått en avtale om kjøp av alle Spirit Energys utvinningstillatelser i Statfjord-området, som strekker seg over norsk og britisk sokkel og er bygd ut med tre integrerte produksjonsplattformer, Statfjord A, B, C. Equinor er operatør i alle lisensene.

Partene er blitt enig om et samlet vederlag på 50 millioner dollar, som tilsvarer omkring 450 millioner kroner, med en betinget betaling knyttet til råvarepriser i perioden mellom oktober 2021 og desember 2022.

Spirit Energy sin daglige produksjon fra Statfjord-området i 3. kvartal 2021 var cirka 21.000 fat olje per dag.

– Statfjord er et av de eldste oljefeltene på norsk sokkel. I 2019 feiret vi at det var 40 år siden produksjonen startet. Siden produksjonsstarten i 1979 har Statfjord produsert 5,1 milliarder fat og oppnådd samlede inntekter på over 1,675 milliarder kroner. Vi har fremdeles høye forventninger til Statfjord, og har nylig lansert en plan for å forlenge feltets levetid fram til 2040- sier Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor, in en melding.