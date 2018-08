Sparer tid og penger på å kartlegge hus og forurenset grunn med 3D-kameraer 

Når en bolig blir lagt ut for salg på nettet, kan man ofte dra på en rundtur med eiendomsmeglerens 360 graders video. Museer produserer virtuell virkelighet, slik at gjestene via VR-briller får et inntrykk av hvordan fortidens mennesker levde. Og stort sett alle tv-produsenter filmer med droner.

I dag brukes disse teknologiene også innen miljøområdet av danske rådgivende ingeniørbedrifter og statlige regioner; blant annet i Region Syddanmark, som nettopp har avsluttet et prosjekt på regionens testområde i Rudkøbing på Langeland, hvor man har kartlagt den forurensede eiendommen på Ørstedsgade 26. Her har det tidligere vært et renseri, og nå har huset blitt kartlagt i 3D, slik at det nærmest ligner et dukkehus.

Enkel og billig kartlegging

– På en svært enkel måte får vi plantegninger og adgang til bilder av hele huset. Når vi er ute på eiendommer, får vi vanligvis rådgiverne til å gå rundt og måle opp og lage en plantegning som er ganske nøyaktig, forklarer sivilingeniør Kristian Dragsbæk Raun ved Regional Udvikling i seksjonen Miljø og Råstoffer i Region Syddanmark.

– Men med dette verktøyet som ikke koster all verden, reiser bedriften ut og foretar opptakene, og deretter kan man få en plantegning med på kjøpet. Allerede der har det nesten tjent seg inn i forhold til å la en rådgiver lage en plantegning, sier han.

Slipper nytt besøk

Vanligvis er regionen alltid ute på tilsyn når den starter opp med en sak, samt underveis i undersøkelsene. Men det kan være vanskelig å huske tingenes nøyaktige tilstand og plassering, men der innebærer 3D-modellen av bygningen at man har høyoppløselige bilder, slik at regionen kan ’gå rundt’ i huset på Langeland hjemme fra kontoret i Vejle.

– Hvis vi har behov for å vite noe om et rom, for eksempel hvor et gulvsluk er plassert og slike saker, kan vi bruke bildene og se nøyaktig hvordan det ser ut. Vi trenger ikke å reise ut dit igjen hvis man har glemt å notere noe. Regionen er jo stor, og Rudkøbing ligger et godt stykke unna kontorene våre. Så på den måten kan vi spare tid, forteller Kristian Dragsbæk Raun.

– Neste skritt med teknologien kan være at hvis man har en prøvetaker ute på en eiendom, kan vi markere et punkt hvor vi vil ha tatt en prøve, og så kommer det fram på prøvetakerens telefon. Så det er også en mulighet for videreutvikling i dette, sier han.

Egtved-bedrift: Svært enkelt

Bedriften Takeawalk VR i Egtved ved Vejle har stått for 3D-visualieringen på Langeland.

For tre-fire år siden fant direktør Jesper Roy et 3D-kamera i USA og begynte å skanne hoteller. Etter en tv-presentasjon ble han kontaktet av Dansk Miljørådgivning A/S, som gjerne ville benytte teknologien.

– Deretter hadde vi en lang prat om 3D-skanninger og drone-3D-oppmålinger. For første gang i livet fant jeg noe som virkelig passet sammen: 3D-bilder og ingeniører som går og foretar miljøregistreringer, sier Jesper Roy.

Tegninger etter målestokk

– Der er flere elementer i dette. Nummer én er det rent visuelle. Når vi har vært der ute, er alt gjennomskannet og gjennomdokumentert. Dermed vet man hvordan eiendommen så ut på det tidspunktet. I tillegg til dette har vi alle mål på eiendommen, sier han.

Prinsippet med 3D-opptaksskanneren er kort fortalt at kameraet måler avstanden fra a til b svært mange ganger. På den måten har man avstander på alt, og det er i målestokk, fordi man vet hvor mange vegger som finnes, og hvor høyt det er til taket.

– Siden de første testene våre har vi også fått 3D-målinger fra lufta, hvor vi foretar utvendige målinger, og VR-bilder utenfra med droner og spesielle kameraer. Slik jeg ser det, blir det stadig mer av dette. Metodene brukes i mange miljørådgivninger i dag, sier Jesper Roy.

Region Syddanmark tester også drone-3D-oppmålinger i forhold til råvareutvinning. Illustrasjon: Region Syddanmark

Droner overvåker masseutgraving

Droner ble også brukt til å visualisere eiendommen ovenfra i Rudkøbing. Mange har helt sikkert også sett fascinerende dronebilder hvor man ved hjelp av droner kan overvåke for eksempel oversvømmelser.

Region Syddanmark bruker akkurat nå droner i et annet utviklingsprosjekt, i et grustak i Jylland. Regionen tester 3D-kameraets evner i forhold til overvåkning av råvareutvinning, slik at man kan se hvor mye som er gravd ut, siden utstyret også kan beregne høydeforskjeller.

Ifølge geolog Michael Hjort Andersen i Region Syddanmark er droner helt opplagte til dokumentasjon i råvaresaker.

– Med droner kan vi på en enkel måte bestemme skrenthellinger og foreta volumberegninger. Om ikke lenge håper vi også å kunne gjøre det i grusgravsjøer (små sjøer som er dannet i grustak, overs. anm.) for blant annet å sikre at skrenter er bygd opp korrekt. Og vi deltar i et stort droneutviklingsprosjekt som kalles Riverscapes, hvor et av utviklingsområdene nettopp er bruk av en aktiv sonar som slepes etter en drone, sier Michael Hjort Andersen.

Gode ideer sprer seg

I Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer er sjefrådgiver Christian Andersen sikker på at droner og 3D-visualisering ikke bare høyner kvaliteten av miljøtilsynet, men også er en langt mer effektiv metode å jobbe på. Potensialet er innlysende for partnerskapet Danish Soil Partnership med Danske Regioner, bransjeforeningen Dansk Miljøteknologi og Miljøstyrelsen, mener han.

– Mye tyder på at dette blir fremtidens teknologi. Det er også stor interesse blant de øvrige regionene og nettverket innen teknologiutvikling, som testområdene også er en del av. Når man får fram ideer ett sted, prøver man også å utvikle disse innenfor de andre regionene, for gode ideer har det jo med å spre seg.

