Spår dårligere flytilbud framover

Til tross for at stadig flere flyr igjen, vil flytilbudet bli dårligere framover. Det er de mellomstore flyplassene som rammes hardest, ifølge flyanalytiker.

– Det vil nok bli dårligere tilbud mange steder enn det vi har vært vant til, sier flyanalytiker Hans Jørgen Enæs til NRK.

Han tror flyselskapene ikke lenger vil ha råd til å fly ruter som ikke er lønnsomme, og at fokuset innenriks vil være på de store byene Oslo, Bodø, Tromsø, Bergen og Stavanger.

Omprioriteringen vil gå utover flytilbudet på mellomstore flyplasser som Ålesund, Molde, Haugesund, Kristiansund, Kirkenes, Kristiansand, Alta og Evenes.

Færre å velge mellom

Pandemien har rammet luftfartsnæringen hardt. SAS har blitt tvunget til å si opp 5.000 ansatte, og Norwegian har vært i krise og nær konkurs. Før hadde flyselskapet 150 fly, nå har de kun 51.

– Du vil merke at der du tidligere ville kunne velge mellom to, tre, fire eller fem avganger per dag, så vil det nå være færre avganger, sier kommunikasjonssjef Esben Tuman i Norwegian.

Digitale møter overtar

Konkurrenten SAS rammes også hardt av at flere bedrifter velger å flytte møter digitalt framfor jobbreiser.

– Forretningsreisende vil gjerne ha veldig mange avganger å velge mellom. For fritidsreisende er ikke det så viktig på en rute de skal til om et halvt år, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

Ifølge Avinor vil flytrafikken trolig ikke være tilbake til normale nivåer før i 2024.